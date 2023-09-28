《哈利波特》鄧不利多校長離世　生前獲獎無數受英女皇頒爵士勳銜

《哈利波特》鄧不利多校長離世，享年82歲。英國籍兼愛爾蘭籍演員Michael Gambon於9月28日離世，享年82歲。今日Michael Gambon的妻子及兒子發聲明表示：「我們悲痛地宣布Ｍichael Gambon爵士去世。」文中亦表示《哈利波特》鄧不利多校長因肺炎在醫院平靜地去世，他的妻子安妮和兒子弗格斯在他的床邊。



英國籍兼愛爾蘭籍演員Michael Gambon逝世，終年82歲，圖為他在哈利波特內的劇照（電影劇照）

Michael Gambon爵士在生前演出了無數經典電影，例如《皇上無話兒》（The King's Speech）、《高斯福大宅謀殺案》（Gosford Park）等等，其中《哈利波特》的鄧不利多校長可算是近年最愛觀眾及大人細路歡迎的角色。

圖為演員Michael Gambon於2018年在倫敦出席活動（Reuters）

其實Michael Gambon爵士已是第二代的《哈利波特》鄧不利多校長，第一代鄧不利多校長為愛爾蘭傳奇演員Richard Harris，可惜他於出演《哈利波特：神秘的魔法石》，拍攝《哈利波特：消失的密室》後不幸過身。Michael Gambon爵士在生時共拍攝過6套《哈利波特》系列電影。

英國籍兼愛爾蘭籍演員Michael Gambon逝世，終年82歲，圖為他在哈利波特內的劇照（電影劇照）

Michael Gambon爵士在生前，60年的職業生涯中共獲三項勞倫斯·奧利弗獎、兩項美國演員工會獎及四項英國電影學院獎，憑著其在戲劇方面的貢獻，於1999年獲得英女皇伊莉莎白二世授予爵士勳銜。