陳偉霆自曝前兩年怕死怕到寫遺囑　網友心疼：肯定經歷過才會看開

陳偉霆（William）在內地發展十年事業風生水起，憑藉真誠親民的性格圈粉無數，影視、綜藝不斷。由他擔任固定嘉賓的真人騷《童話》正在熱播，他於節目分享了不少個人成長經歷，更自曝過去兩年怕死怕到寫遺囑！



陳偉霆在節目中被封為「毛豆公主」。（微博@綜藝童話）

節目中，嘉賓們坐在一起談心，陳偉霆突然問大家：「大家怕不怕死？」大部分的答案都是「怕」，他坦言自己之前也怕，現在越來越不怕：「不知道你們有沒有這種經歷，就是突然間可能你生一個病，你會覺得不行了，或者是你看到你身邊的同年的朋友有一些遭遇，不見了，離開了，你就問如果是自己那怎麼辦？」陳偉霆續指道：「比如說去年前年，我會怕死怕到一個地步是，覺得隨時會死，然後我死了之後會怎麼辦。我一直去想這個問題，想到有一天我鼓起我的勇氣，我寫了遺囑。」這番說話令在座嘉賓大感驚訝，他停頓片刻後笑言：「去寫了遺囑。然後寫完之後，不怕死了。好神奇！」他表示：「我寫完之後我會覺得很輕鬆，我發覺我為什麼會突然間不怕，是因為原來我想，上天要拿你的東西，我控不了，我只能控的是我離開的時候，我身邊的人他們有什麼，如果過得很好的話，那我就放心了。」

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據悉，陳偉霆曾在2017年同2018年經歷電梯下墜以及飛機疑似有炸彈的危險事故，尤其是後者，他曾在另一節目中透露過當時的感受「第一次覺得我要沒了」，幸好最後只是誤會一場，沒有任何傷亡。

對於陳偉霆的心聲，不少網友都留言道：「笑著說出來的時候就是放下了」、「說得真好，我的人生導師」、「好心疼他，肯定經歷過才會看開」等，大讚他活得通透。

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