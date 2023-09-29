黎姿帶家人同遊澳門提早慶中秋　曬溫馨全家福：一家人齊齊整整

今日（29日）是中秋節，一向孝順的黎姿（Gigi）原來早前已經帶家人到澳門旅遊，提早慶祝中秋佳節，她在IG曬出一系列溫馨合照，並寫道：「小時候過中秋節，爸爸媽媽都會帶我到公園，一家人聚在一起吃月餅，玩燈籠和點蠟燭，那時候的我仍然是個跳蹦蹦的女孩。現在我長大了，本想藉着佳節帶他們到各國旅行，但父母日漸年邁，長途跋涉的旅程對他們而言太勞累了，所以今年我提早安排了短途澳門之旅和他們歡度節日，而家人亦提早為我慶祝生日，令這個旅行更具意義。」

黎姿（Gigi）原來早前已經帶家人到澳門旅遊，提早慶祝中秋佳節。（IG@gigilai_official）

相中所見，黎姿與父母同細佬黎嬰開心合照，一家人去了各個經典打卡，黎姿推着坐着輪椅的爸爸，一家人一起品嘗美食，更開心舉V合照，畫面溫馨。黎姿亦感觸地寫道：「見到父母的燦爛笑容，我感到十分高興。一家人齊齊整整，平安是福才是最快樂的。祝大家中秋節快樂，團團圓圓。」

開心舉V合照。（IG@gigilai_official）

黎姿接手打理弟弟黎嬰的醫美生意。（IG@gigilai_official）

其實黎姿一向十分愛惜家人，2007年她的胞弟黎嬰遇到嚴重車禍險成植物人，為照顧弟弟，她毅然退出娛樂圈，她曾在內地訪談節目《魯豫有約一日行》中親揭息影原因，坦言當初接手其醫美生意，希望弟弟有動力活下去：「他不能說話，不能行動，好像一個植物人一樣，但他是有感覺的，我希望他在康復的當中，有一個目標，我延續他的心血。」她續指：「然後我會每一天、每個月，跟他報告或者是跟他研究美容事業的事情、理念，以及同事、員工或是顧客的反應。讓他有追求生命的熱愛熱情在，那他就可以進步下去。如果他什麼都沒有，他的人生怎麼辦呢？」雖然黎姿為家人放棄熱愛的演藝事業，但她從不覺是犧牲：「因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有甚麼付出犧牲，沒有這個感覺。」如今黎姿與老公馬廷強育有三女，家庭幸福，轉戰商界的她更成為上市公司主席，事業順利！

事業家庭兩得意！（IG@gigilai_official）