Like爆「新IG女神」　有身材最緊要識玩「流量密碼」

正所謂「長江後浪推前浪」，尤其是現今網紅多如恆河沙數的世代，新「女神」真的是年年都有，甚至可能每個月都有幾個冒起成為網民新寵。有見及此就為大家數一數一班近期的新任「女神」。



瑜伽教練郭雅琪（Niki）因為呢一幕而成為熱話。（截圖）

近年網民口味十分多元化，除了從Instagram外，亦不乏從電視、YouTube頻道又或是從日常生活中「挑選」。近期「港台」一個教做運動節目中出現一位身材火辣的瑜伽教練郭雅琪（Niki），身穿低胸小背心的她在節目中教授一系列高難度動作，如倒立，大字馬等等，身材即時呼之慾出，令網民都高呼：「我突然想學瑜伽！」

郭雅琪（Niki）從不吝嗇長示身材。（IG@niki_yaqi）

黃潔琪（Miko）出現在FH Productions YouTube頻道。藍仔頭同黃潔琪（Miko）「拍一日拖」真係令人羨慕。（YouTube截圖）

除了「港女」受網民關注外，由大馬飛到香港的黃潔琪（Miko）也漸漸跑出，可能是香港人習慣了林明禎這位「過江龍」，所以當黃潔琪出現在各大YouTube頻道時，普遍反應都相當不錯，更有人大讚她十分之Girlfriend-able。

黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

浸完溫泉再歎懷石料理，睇林襄個樣就知佢幾滿足啦！

新舊定義可以好闊，可能有部份讀者覺得以上兩位「噏唔出名」，但講到「台灣女神」表表者林襄的話，肯定是未見過真人都聽過。近年林襄除了擔任棒球啦啦隊隊員外，還出過寫真，近期更於《自然系女子旅行》節目中擔任主持。

「台灣女神」林襄有樣有身材，又敢玩，要紅自然唔係難事。（YT截圖）

「台灣女神」林襄有樣有身材，又敢玩，要紅自然唔係難事。（YT截圖）

林襄（IG@95_mizuki）

網紅黃琳亦因為cosplay娜美而走入網民「法眼」。（IG@lovelynnboo）

早前Netflix播出《ONE PIECE》（海賊王）真人版，網紅黃琳亦因為cosplay娜美而走入網民「法眼」，火辣身材加上精緻的五官，更被中外網民激讚比真人版更似娜美：「不是模仿而是超越！」

網紅黃琳身材真係同娜美差唔多。（IG@lovelynnboo）

網紅湘兒是較少人提起的網紅。（IG@shanewsy）

想吸引到網民留意，最快速的方法就是言行出位和擁有賦本錢。網紅湘兒現時IG擁有17萬追蹤人數，比起不少行內藝人都要高，靠的就是意識大膽的「福利圖」。只能說，男人終歸是視覺動物。

識玩都係重點嚟。（IG@shanewsy）

應該冇乜人唔識郭珮文。（IG@julianakpm）

16號郭珮文（Juliana）

應該冇乜人唔識郭珮文。（IG@julianakpm）

每年香港小姐競選也是網民之間的討論話題，不過網民大多數關心的並不是某某當選，而是參選港姐中有沒有靚女。應屆參選港姐中，郭珮文和鄧凱文就成為了焦點，而且兩位亦「好識玩」懂得投其所好，人氣自然高！

3號鄧凱文（Eris）

鄧凱文（Eris）都係今年跑出嘅港姐。（IG@thm___）

夢雨和肥豪主持《再食就中風》系列，主打一個字「食」！（截圖）

睇了7位「新女神」，是不是覺得「身材真係一個門檻」？非也，其實除了身材，網民亦十分愛有內涵的網紅。夢雨現為YouTube頻道FH Productions的藝人之一。她與肥豪一齊主持的《再食就中風》系列可謂是網民的「最佳食糧」。論身材大小，夢雨一定比起拍檔肥豪輸蝕（如圖），但靠着天然呆又可愛的性格，真的吸引到不少網民成為粉絲。現今網紅世代，除了身材，性格和內涵也十分重要！

夢雨sell可愛。（IG@mung.yu）

有好多網民like夢雨。（IG@mung.yu）