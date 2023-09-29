李政宰透露《魷魚遊戲2》會有心痛位　心郁想係香港開見面會

《魷魚遊戲》李政宰今天（29日）受邀到澳門出席獻「夏永康 +853 澳門瞬間」主題攝影展，穿上白色外套的他到場即為等候已久的粉絲逐一簽名，表現親民。

李政宰今天來到澳門出席攝影展開幕。（梁碧玲攝）

李政宰此行非首次訪澳，他表示20年前曾在澳門拍電影，雖然這次日程太短未有時間觀光，但幸好也品嚐了澳門菜。李政宰接受訪問時講到很榮幸可以與夏永康合作，他表示自己很喜歡王家衛的作品，以前知道夏永康為王家衛拍了很多海報及劇照等，所以很榮幸可以一同拍攝。他大讚夏永康的作品非常帥氣，而且很驚訝他能在如此短時間內開攝影展。

《魷魚遊戲》享全球高人氣，被問到開拍第二季會否有壓力，他坦言完全沒有壓力，由於劇情比前季更有趣，所以拍攝時特別享受。問到能或為粉絲劇透一點，口密的李政宰僅講到會有令大家都感到心痛及感動的角色和故事，但他就表示要等到明年冬季後才能面世。

拍《魷魚遊戲2》對李政宰來說零壓力。（梁碧玲攝）

有關來年的工作計劃，李政宰則講到暫時忙於集中《魷魚遊戲》拍攝，沒有空餘時間思考其他作品。李政宰已一段時間沒有來港或開見面會，他立即講到：「我在香港有很多粉絲嗎？」他表示通過網上平台收到很多香港粉絲的應援，有機會的話會一一到訪各個城市親自與粉絲見面。

李政宰表示早就非常欣賞夏永康的作品。（梁碧玲攝）

李政宰期待親自來港見粉絲。（梁碧玲攝）