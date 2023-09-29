姚焯菲整月餅慰勞小飛象　驚爆17歲女未見過鹹蛋：原來佢好大隻

9月29日是人圓兩團圓的中秋節，剛從新西蘭返港的Chantel姚焯菲與好友Sherman潘靜文，親自到街市買材料整月餅相當有誠意，但竟爆出笑料，Chantel原來17歲女都未見過鹹蛋﹗



Chantel姚焯菲與好友Sherman潘靜文整月餅。（影片截圖）

Chantel姚焯菲與Sherman潘靜文親自到街市買材料。（影片截圖）

難得返港Chantel繼生日派對後再趁佳節與小菲象約會，邀請好友Sherman親自買材料整月餅，慰勞粉絲。她們去到街市檔口揀靚鹹蛋但竟遇上重大挑戰，17歲大嘅Chantel自爆：「其實我未見過鹹蛋嘅樣，原來佢好大隻，都係第一次見識。」最終只能憑感覺選擇較重的鹹蛋，Sherman則說：「我試過買皮蛋，但未試過買鹹蛋，頭先老闆娘教我哋秤吓... 我真係分唔到！不如我哋憑感覺買25隻鹹蛋走。」Chantel笑說：「其實都冇乜分別！」

Chantel姚焯菲與Sherman潘靜文對揀鹹蛋一頭霧水。（影片截圖）

Chantel姚焯菲與Sherman潘靜文聽檔主教路。（影片截圖）

Chantel指之前試過整奶皇月餅，但係今次要挑戰整傳統月餅，步驟同材料都複雜咗，不過Chantel都話可以靠整奶皇月餅嘅經驗去做。喺等到月餅皮發酵嘅時候，Chantel同Sherman就整雞蛋仔先慰勞一班小菲象。

Chantel姚焯菲話自己其實有整過冰皮月餅。（影片截圖）

Chantel姚焯菲與製成品。（影片截圖）

之後佢哋就夾手夾腳整印有「菲」字同Chantel新歌歌名「這個姿態」字樣嘅月餅，佢哋仲整兔仔型嘅月餅，點知Chantel笑Sherman整嘅兔仔似豬多啲。經過烤焗完成後，佢哋都好期待睇到製成品，仲要急不及待試食，點知兩位喜出望外話好似出面買嘅月餅一樣咁好食，連一班小菲象都讚不絕口。