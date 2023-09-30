李克勤澳門騷唱《月半小夜曲》賀中秋　全家連外父外母都到場支持

李克勤中秋於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》，跟樂迷共度中秋， 由於克勤父母都是澳門人，所以今次不單太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持，一起於澳門度過一個熱鬧的中秋節。

李克勤中秋於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》。（資料照片）

李克勤澳門騷頭場太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持。（資料照片）

昨晚（29日）頭場， 克勤以《月半小夜曲》跟大家一同於舞台上賞月，倫敦人歌劇院完美無瑕音色，聽得觀眾如痴如醉，演唱會過後有歌迷寫下觀後感：「他的歌大多有藝術性，普通人唱不來，絕對是天花板級别的佳作！」亦有歌迷覺得時間太短， 意猶未盡，投訴演唱會好似太短，準備再翻頭睇多晚， 這些評價都讓克勤十分開心，他謙稱：「咁我又未到天花板..昨晚升何丙出來， 不停升，差啲就真係升左佢上天花板， 笑死我。我啲歌好多都好夾管樂，管樂升華加持再重新編曲之下，大家可能因為咁感覺到藝術性。觀眾覺得時間太短就真係好啦， 其實一啲都唔短，係個騷好睇大家先會覺得唔夠喉。」

李克勤完美無瑕音色，聽得觀眾如痴如醉。（資料照片）

昨晚演唱會中克勤跟觀眾互動大合唱《紅日》，全場近萬觀眾一齊high，他於舞台上說好榮幸：「入行幾十年很多歌都是廣東歌，不過有幾首歌真的是讓不會廣東話的人，為了可以唱到而去學廣東話，《紅日》就係其中一個好例子，無論去到世界各地咩地方，無論佢地係講緊英文國語、潮洲話、上海話，都識唱《紅日》，呢件事真係幾榮幸。唔單止帶動到廣東歌、廣東話，亦都帶到正能量畀大家。」

澳門過中秋，克勤謂以為未必有月餅食，點知去到澳門，歌迷、朋友、有特別嘉賓梁玉瑩(表妹)都送月餅：「成個後台有幾十盒，真係好誇張。咁做騷我唔敢食咁甜嘢， 但都有食少少一啖仔應下節。其他留畀工作人員同屋企人食囉。」

李克勤有特別嘉賓梁玉瑩(表妹)。（資料照片）

是次演唱會， 克勤表示最難忘是酒店的貼心服務，為他作了最細心的安排，他必需公開向酒店致最深的感謝：「過澳門之前，酒店有問我服務上有什麼需要，盡力安排。我話其實我想要一張好硬好硬嘅床，因為之前自己已經忙，一返香港又貪玩，明明個人都攰，重要去打波，就又傷番條腰，搞到之前試過行路都要拐杖撐少少力，嚟澳門之前我都已經日日針灸物理治療，治療師叫我要瞓最硬的床，咁先可以快好啲同埋唔容易再閃親， 我之前喺屋企直頭係瞓地下。酒店點可能有地下咁硬嘅床？所以我都係咁易講下，唔抱希望啦，點知到埗倫敦人真係做到為客服務的100分，佢哋係我張床的床褥下面， 直頭放左塊木板，係我咁多年走遍大江南北第一次得到服務，見到塊板嗰一刻，直頭真係感動到眼濕濕啦，邊有咁好㗎，真係要公開多謝佢哋呀！綵排完我成身散晒返到房，撻落床嗰一刻我十足條死魚撻落砧板上一樣，個心隨咗感恩都係感恩。演出得咁好，酒店服務真係功勞好大。」

今次澳門演唱會，克勤不單換上全新Rundown，全新製作，同香港演唱會不一樣，連舞台服裝都全新，不少歌迷大讚他衣着配搭得宜，於網上留言：「白色裙子跳護花使者，很有感覺～黑色披風跳秒針，帥到起飛修身西装唱大会堂，真是太會配了。」昨晚克勤跟觀眾打招呼，講中秋節快樂，就已經有觀眾即時大叫：「好靚仔呀！」他笑道：「咁假的說話你都講嘅？哈哈。對於着衫，坦白講我真係唔識，全是太太功勞。我平日出門最多就係波衫波褲，因為不用工作出門我就係打波，哈哈。」