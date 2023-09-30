LE SSERAFIM演唱會前率先見傳媒　預告開場有驚人演出

韓國人氣女團LE SSERAFIM今明兩晚（30、1日）將在亞洲國際博覽館舉行演唱會《2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG》，正式開騷前五位成員特別抽時間現身記者會，與香港傳媒見面。

LE SSERAFIM香港演唱會舉行前特別舉行記者會。（陳順禎攝）

LE SSERAFIM出道一年多火速來到香港開演唱會，五人都表示非常開心，許允真講到：「知道大家等了很久，所以我們也好好準備了，希望大家今晚可以感到滿足。」他們更為了香港粉絲學習廣東話，金采源更即場害羞地示範講「多謝」。Kazuha透露為了演唱會練習最辛苦，尤其是開場向後倒下的一幕最難，希望粉絲今晚能夠期待。被問到最喜歡演唱會的哪一部分，各人的回答不同。Sakura表示最喜歡最後一首歌，除了現場氣氛開心又熱鬧外，也很期待金采源每去到一個國家講不同的台詞。

LE SSERAFIM預告演唱會開場會有驚人演出！（陳順禎攝）

LE SSERAFIM今年成功延續去年音樂上的好成績，問到今年內仍有甚麼目標未達成，Kazuha首先多謝粉絲的支持，希望是次巡演能夠順利完成外，也期望年尾各大演出上可以為粉絲準備一點帥氣的表演。最後金采源講到：「多謝粉絲一直的支持，我們會盡最大努力好好報答大家。」

LE SSERAFIM亦有在記者會上分享空閑時會一同外出食美食。（陳順禎攝）