蘇韻姿愈爆愈多透露未來動向　暫時未能「回家」反而做呢樣嘢...

《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》在昨日（1日）舉行，一眾明星藝人傾力演出。蘇韻姿亦是台上表演嘉賓之一，她接受《香港01》訪問時就透露自己將會有新動向。

蘇韻姿穿上漢服勁靚。(胡凱欣 攝)

蘇韻姿接受訪問時表現興奮，因為今次是第一次做這麼大型的騷：「紅館始終係巨星級嘅舞台，所以每一次嚟都好興奮，同埋有啲歌手嘅演唱會我都會嚟睇，坐完觀眾席依家可以上台係好開心嘅。」

蘇韻姿接受訪問時表現興奮。(胡凱欣 攝)

至於被問到剛過的中秋節有沒有與「熊家人」一起過時，她就表示：「我哋之前先嗰排喺阿蟹（呂慧儀）生日，成班出咗去食飯，咁就預祝咗中秋嘅。咁因為佢哋要開工，咁岩我呢度又要開工，所以時間暫時未係好夾到。」蘇韻姿強調一直都有與他們聯絡及約會，從未與「熊家人」有間斷。

蘇韻姿同「熊家人」仍有聯絡。(ig@andreaso)

蘇韻姿被問到最近的工作時，她則說要等公司安排，但已經知道有新工作：「嚟緊我會做一個音樂劇，咁呢個音樂劇嘅角色都係女主角嚟，所以依家都係彩排中，咁自己都希望我可以努力啲做好啲，因為舞台劇係冇得NG。」蘇韻姿表示之後會告訴大家更多的資料，今次是她首次的中文音樂劇，她說之前在學主修劇劇時已經接觸過音樂劇，但當時是用英文，所以今次用中文則較新鮮。

蘇韻姿透露未來有新工作。(胡凱欣 攝)

雖然蘇韻姿口上說暫時不透露那麼多，但愈爆愈多的她再透露整個音樂劇是2個半小時：「所以某程度上係我最長嘅廣東話劇本。」她亦表示會繼續學好中文。