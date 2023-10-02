傅穎快閃回港獲型男跑車接送　「柴可夫」真正身分原來係佢

剛踏入39歲的傅穎（Theresa）近年長駐內地發展，甚少在香港見到其身影，難得近日國慶假期有幾日空檔，Theresa決定回港3日，順道和朋友慶生，並拍片跟網民分享。

傅穎說今次回港３天是臨時決定。（傅穎小紅書）

最掛住茶餐廳。（傅穎小紅書）

片中Theresa以全廣東話「導航」，雖然長時間在內地生活，但一點都沒有生疏。回到香港， Theresa直言最掛住就是香港的美食，所以相約了朋友一起去「搵食」。鏡頭一轉，在商場外已經有部跑車等住她，打開車門一看，坐著司機位的原來是胡定欣前度陳明道，兩人老友鬼鬼，後者還搞笑說：「Welcome to Hong Kong！」之後二人便出發到朋友開設的茶餐廳醫肚。

音樂人陳明道化身「柴可夫」。（傅穎小紅書）

兩人非常老友。（傅穎小紅書）

出發去茶餐廳。（傅穎小紅書）

傅穎心情興奮。（傅穎小紅書）

入到餐廳，Theresa除下口罩自拍，雖說明年便入「4」，但其臉上仍散發一股少女味，獲粉絲留言激讚保養得好。而且見Theresa非常「拆得」，擺到一圍枱都是食物，還「吃播主」上身。

一點都不似49歲。（傅穎小紅書）

成枱都是食物。（傅穎小紅書）

好滿足的樣子。（傅穎小紅書）

邊少得奶茶。（傅穎小紅書）

好滿足。（傅穎小紅書）

之後Theresa再去朋友屋企探望她的愛貓「瓜瓜」，雖然她把愛貓抱得實一實又狂錫牠，但可能與主人太耐無見，貓貓表現得有點冷淡。之後「兩母子」一起在窗邊觀看國慶煙花，場面溫馨。但有網民卻把焦點放了在Theresa的美腿上，大讚纖瘦。

「母子」久別重逢。（傅穎小紅書）

傅穎對愛貓非常愛錫。（傅穎小紅書）

好溫馨。（傅穎小紅書）