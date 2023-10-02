傅穎快閃回港獲型男跑車接送 「柴可夫」真正身分原來係佢
撰文：陳釗
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剛踏入39歲的傅穎（Theresa）近年長駐內地發展，甚少在香港見到其身影，難得近日國慶假期有幾日空檔，Theresa決定回港3日，順道和朋友慶生，並拍片跟網民分享。
片中Theresa以全廣東話「導航」，雖然長時間在內地生活，但一點都沒有生疏。回到香港， Theresa直言最掛住就是香港的美食，所以相約了朋友一起去「搵食」。鏡頭一轉，在商場外已經有部跑車等住她，打開車門一看，坐著司機位的原來是胡定欣前度陳明道，兩人老友鬼鬼，後者還搞笑說：「Welcome to Hong Kong！」之後二人便出發到朋友開設的茶餐廳醫肚。
入到餐廳，Theresa除下口罩自拍，雖說明年便入「4」，但其臉上仍散發一股少女味，獲粉絲留言激讚保養得好。而且見Theresa非常「拆得」，擺到一圍枱都是食物，還「吃播主」上身。
之後Theresa再去朋友屋企探望她的愛貓「瓜瓜」，雖然她把愛貓抱得實一實又狂錫牠，但可能與主人太耐無見，貓貓表現得有點冷淡。之後「兩母子」一起在窗邊觀看國慶煙花，場面溫馨。但有網民卻把焦點放了在Theresa的美腿上，大讚纖瘦。