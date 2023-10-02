愛回家｜張盈悅憑怪雞秘書Fanny入屋：我係被龍力蓮同力王捧住

《愛·回家之開心速遞》可算是現今最愛歡迎、最入屋的TVB劇集，於《愛·回家之開心速遞》飾演其中一角亦代表會被更多觀眾所記得。近一集講到「接龍怪雞秘書」Fanny（張盈悅 飾）以為Terry（李偉建 飾）愛上自己，之後更落力倒追他。難道Fanny和Terry是最新的CP？



一連三集都有Fanny（張盈悅 飾）。（《愛·回家之開心速遞》YouTube截圖）

「佛系」拍戲？

張盈悅接受《香港01》訪問時，回應了Fanny和Terry的戀情發展，她說：「Fanny佢需要多啲時間思考呢啲咁複雜嘅問題，未有定案住。」有指張盈悅被力捧，張盈悅亦回答：「拍嗰陣冇諗咁多（因為唔係順序拍），而家播出呢排見到自己出現得咁密集我都覺得壓力山大。我只能夠話自己係被龍『力』蓮同『力』王捧住嘅人…」

Fanny同Terry成為CP？（《愛·回家之開心速遞》YouTube截圖）

大小姐好反對Fanny倒追Terry。（《愛·回家之開心速遞》YouTube截圖）

早過港姐冠亞季入行

張盈悅（Joyce）因參選2020年《香港小姐競選》而入行，當時的張盈悅其實說不上亮眼，參選的過程中也沒有太多新聞報道並於十五強止步。或者是有TVB監製察覺到她的特質、性格，所以張盈悅就成為了該屆最快被TVB睇中而簽約的佳麗，比起當屆的謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍等更早入行。

參選香港小姐時，張盈悅曾被陸永笑得返一百蚊入八達通。當時的張盈悅已經十分有喜感。（資料圖片）

有冇人記得？（IG@joyce0yingyue）

感恩有《愛回家》觀眾鍾意

張盈悅被睇中亦非沒有原因，其實她是自美國音樂及戲劇學院畢業，基本上簽約後已經可以「即簽即用」，所以在2021年時張盈悅就先以「秀貞」小角色在《愛回家》登場，之後就正式成為接龍秘書「Fanny」一直至今。由港姐到《愛回家》形象又入屋，張盈悅就謙虛地表示沒什麼實感，她說：「本身其實對入屋冇乜概念，又未覺得自己好入屋嘅，但係有時喺街上見到熱情嘅途人都會覺得自己好幸運，係一種緣份。」

Fanny同Terry都幾襯。（IG@joyce0yingyue）

同Terry譜戀曲

張盈悅接受《香港01》訪問時也認為「Fanny和Terry」的感情線是她從影至今，最浪漫的一次。她說：「因為Terry嘅簡單直接令到我睇劇本嗰陣都受到觸動。咁鏡頭後，偉建兄都非常之暖心，拍攝西伯利亞場景時準備咗冰水為我續命，我真係好幸運可以同佢拍檔。」

接龍員工們。（IG@joyce0yingyue）

親熱戲？盡量唔提起，咁就唔使驚住…

和Terry會不會有親熱戲？張盈悅的回答也相當有趣，她說：「接吻嚟講呢…我覺得Fanny Terry之間最美好嘅就係佢哋精神上嘅交流，額外嘅嘢真係唔清楚。有同事整蠱我嚇我話應該會有，我覺得我盡量唔提起，咁就唔使驚住…唔啱小朋友睇㗎嘛。」男朋友會不會介意？她坦言現時單身，也說：「而家冇，不過如果有，我都唔會好理另一半感受，因為拍戲大過天！」

古古怪怪真係Fanny特色嚟。（網上圖片）

「怪雞」係優勢！

Fanny經常會被觀眾套上「怪雞、奇怪、傻吓傻吓」等形容詞，不過張盈悅卻沒有反應，反而說：「『怪雞』呢個Terms比較old school，唔係好familiar with that，用『怪雞』呢個擋箭牌整蠱到大小姐係好過癮嘅。」

古古怪怪真係Fanny特色嚟。（網上圖片）

現實中嘅張盈悅...

現實中的張盈悅是不是和Fanny差不多？她笑言：「角色上當然有一部份係源於自己啦，我都算係大頭蝦…同埋係比較好呃嘅，初頭返嚟香港成日停咗喺條街度做問卷…同朋友對話時都係幾無厘頭。但對比起Fanny我平時係一個比較靜嘅人，平時都鍾意玩推理嘅遊戲，鍾意玩狼人殺之類…學生時期係一個運動員啦，所以個人比較好勝嘅，唔似Fanny咁躺平心態。」其後她還提供了一條短片，片中羅雪妍問張盈悅：「你keep住玩接龍？」然後張盈悅就回答：「因為我哋係接龍集團嘅員工。」對話真的是十足無厘頭。

張盈悅接受過戲劇訓練，難怪會咁快從約TVB。（IG@joyce0yingyue）

張盈悅接受過戲劇訓練，難怪會咁快從約TVB。（IG@joyce0yingyue）

張盈悅接受過戲劇訓練，難怪會咁快從約TVB。（IG@joyce0yingyue）

做sitcom係張盈悅目標

長期飾演同一個角色很容易就被定型，尤其是參演《愛·回家之開心速遞》這些一星期播足7集的處境喜劇。張盈悅坦言自己在美國讀書時就已經以拍處境劇，現在可說是得償所願。她說：「喺美國嗰陣已經打算做以做sitcom 為目標，但係畢業接到第一個角色係一個悲劇人物，拍攝嗰陣都係一個好煎熬嘅過程，因為要連日保持情緒係一個好壓抑嘅狀態，過後就努力地地走喜劇路線。我覺得我係順流而下，做自己呢個階段做到嘅嘢先。」

👇👇👇張盈悅真人都係靚女嚟👇👇👇