莫家淦入行19年終於做男一　北上拍短視頻劇：當初聽到都受寵若驚

莫家淦（Keith）加入《愛．回家之開心速遞》劇組逾4年，因「王朝」一角為人熟悉，去年初他為到內地發展，與無綫轉為「一年一SHOW」合作模式。

莫家淦初嘗人生第一次男主角滋味，拍攝內地短視頻劇《重啟2003》，他表示劇組對他甚為滿意，之後應該會再有合作機會。（受訪者提供圖片）

入行 19年，莫家淦近日終於有機會擔正，成為短視頻劇《重啟2003》男一，他接受《香港01》訪問時透露，日前剛完成100集短劇，由於時間有限，所以要喺5日內完成。「劇組大部分都係香港人，去casting 時佢哋覺得我個樣夠正氣、好貼近角色，不過聽到做男一時，都有少少受寵若驚。 」

由於時間關係，平時7日才完成嘅短視頻劇，莫家淦5日內完成，連覺都無咩點瞓。（受訪者提供圖片）

由於短視頻劇每集只得幾分鐘，節奏比一般劇集快，所以開拍前要做足功課。「啲反應表情要比較誇張，不過呢個都唔難適應。同埋今次因為預算有限，所以5日要拍晒100集，我加埋都唔知有無瞓到6個鐘，以前成日聽啲主角唔夠瞓，而家終於感受到，我拍完之後返香港抖咗兩日。（報酬OK？）合理嘅，始終我而家比較重視機會，今次做男主角嘛，由頭帶到尾，真係一個可遇不可求嘅機會。 」

明星足球隊到國內踢村超亦有助莫家淦開拓國內市場。（受訪者提供圖片）

莫家淦近年不時跟隨明星足球隊踢村超，問到對開拓國內市場可有幫助，他說：「 喺校長帶領之下，明星足球隊關注度高咗，又會俾機會我哋喺中場演出，的確係吸納咗唔少粉絲，對之後嘅發展係非常有幫助，所以而家一有時間就去跑步練氣。」