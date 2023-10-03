林鈺洧陳楨怡孖譚嘉儀出席飯局　被指冧富商爭取機會兩人速回應

2022年港姐冠軍林鈺洧和2020年亞軍陳楨怡，自當選後均被是非纏身，接連的負面新聞嚴重影響二人的港姐形象，日前這兩位是非港姐更被雜誌影到，與同公司的譚嘉儀齊齊出席一個富豪私人飯局，據悉，該飯局的搞手是一位上市公司執行董事，人稱「子辰」的富商曾俊豪，他在股壇上有「點石成金」的外號。有指子辰有意在娛樂圈大展拳腳，而林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀為尋求工作和發展機會，在當晚的飯局中亦落力施展冧功冧富豪。

林鈺洧澄清只是一個慈善飯局。（IG@denicelams）

不實新聞不會影響到她的善心。（IG@denicelams）

為保清白，林鈺洧和陳楨怡急急透過社交平台澄清。林鈺洧寫道：「一直以來都希望存好心，做好事。相信做善事可以無時無刻，任何地方，跟任何人一起做。派月餅活動和一眾傷殘慈善團體的人禮貌吃飯是公司同意出席的。並沒有需要跟相關人士交換聯絡方式及聯絡，一切由公司經理人代安排。」

林鈺洧於社交平台發文澄清。（IG@denicelams）

林鈺洧續言：「一心只想在中秋節做善事，派月餅給傷殘和老人家，竟然被做文章⋯⋯報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」

陳楨怡希望不實報道不會為慈善公益活動和幫助殘疾人士老人家的本質受到影響。（IG@celina_harto）

陳楨怡自言一心只是想做善事。（IG@celina_harto）

至於陳楨怡則表示：「原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。」

（IG@celina_harto）

陳楨怡又言：「一心只想趁未上橫店入組前做慈善活動，派月餅給老人家和有需要的人。從來都不會為緋聞回應。今次唔想牽連慈善公益活動和想保護老人家。亦希望此不實的報道不會為慈善公益活動和幫助殘疾人士老人家的本質受到影響。」