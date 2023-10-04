瘋馬騷舞者要求極嚴格　網絡瘋傳「暗黑條件」同官方有出入？

BLACKPINK成員Lisa出演法國巴黎瘋馬騷（Crazy Horse）引起外界熱議，由於瘋馬騷尺度太大，有大批網民狠批Lisa抹黑K-POP，就連韓國媒體都以「猥褻、淫亂」來形容，更擔心Lisa是否會對年輕的粉絲群帶來負面影響。不過外國就對於瘋馬騷有著極高評價，而要擔任瘋馬秀舞者的身形要求相當高，並不是一般人能輕易做到。

Lisa身高只有167CM，隨時不達要求。（IG/@lalalalisa_m）

瘋馬秀因邀請到BLACKPINK Lisa出演後掀起了熱烈討論。（微博圖片）

翻查瘋馬騷的官方網站，舞者的基本條件就是年齡要18歲以上，身高要介乎168cm至173cm、接受過古典、爵士、現代或嘻哈舞蹈培訓、擁有演技和魅力的個性。不過近日網上就流傳了瘋馬騷的「暗黑條件」，有傳獲選率只有4%，大部分都是來自東歐的貧窮國家，包括烏克蘭和塞爾維亞等。由於表演中舞者需要裸露演出，所以對身形的要求特別高，身高必需介乎168cm至172cm、腿長達112cm至115cm、胸部距離限於21cm內，以及肚臍到恥骨相距在13cm內，其中一項不達標也難以被選中。

瘋馬秀對女舞者的身材要求相當高，幾乎每人都有一樣。（IG/@crazyhorseparis_official）

網上瘋傳的條件與官網有些少出入，而官網亦沒有列出身體要求。不過Lisa的官方高度為167cm，當然身體要求就只要Lisa及瘋馬騷方面才得知是否達標，但Lisa的高度與官方要求差1cm，要不是身份特殊，可能也沒有機會登上這個舞台。

【圖輯】點圖放大看《瘋馬秀》最新外流的照片及更多Lisa靚相👇👇👇