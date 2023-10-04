胡慧中女兒分享深圳一日遊超值購物攻略　自信着露臍裝曬肉肉肚腩

胡慧中與前民政事務局局長兼眼科醫生何志平的寶貝女兒，現年23歲的何嘉珍 (原名何淦璇) 自小在星二代的光環下長大，雖然她的樣貌不及媽媽年輕時漂亮迷人，甚至因身形肥胖遭到攻擊，但她依然保持自信美，並向網紅方向發展，享受拍片出鏡跟大家分享生活。月前何嘉珍還進駐了小紅書，繼續大方分享日常點滴，提醒粉絲要「勇敢做自己」。日前她就於YouTube上載了她在深圳旅遊的vlog，分享她在當地的購物體驗，還有她的戰利品開箱。

嘉珍轉戰小紅書，繼續大方分享近照，提醒粉絲「勇敢做自己」！（何嘉珍小紅書）

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何嘉珍在片中記錄了她乘坐高鐵由香港直達深圳福田，原本她此行打算外出拍網紅美照，但由於天氣關係取消行程，改為到商場shopping購物和看電影。當她抵達商場門外拍攝時，不禁驚嘆：「太大了吧！」何嘉珍逛完街之後便坐地鐵回家，開箱她今次的戰利品，當中她認為最超值的是用了35元人民幣 ( 約38港幣) 購入的香水，與知名香水品牌其中一款索價一千港元的香水味道相似。

而網民的焦點就落在何嘉珍的樣貌和身材之上，指她的身形看來似乎比之前又胖了不少，甚至開post討論。其實何嘉珍也知道自己身材偏胖，她在今次的片中也羞澀地表示：「不要介意我比較胖。」很有自知之明。片中何嘉珍換上一件黑色吊帶露臍裝，露出肉肉的肚腩，但她依然表現得很有自信。她亦直言自己身形不似其他女生纖瘦，所以不敢單穿這件吊帶上衣，必須配搭小外套。