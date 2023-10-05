AK新歌MV到美國取景勁chill　生日叫粉絲唔好買禮物轉做善事

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）今日（4日）於社交平台宣布推出今年第2首派台作品《Blue Monkey》，《Blue Monkey》一曲由隊友陳卓賢（Ian）作曲，作為「頭號Hellosss」的他，早在首次演出這歌時已經向Ian致謝。AK與Ian合作無間，除了今次的《Blue Monkey》外，早在5月時，二人與陳蕾合作舉辦了拉闊音樂會，再數之前其實Ian已經寫過歌曲給AK，AK 2020年推出的《蝸牛》也是由Ian作曲，之後更有合唱版推出。

粉絲最期待的就是聽到IANSON合唱，他們亦不負所望，推出了《蝸牛》合唱版。

豹哥變身唱跳歌手及排舞老師。（梁碧玲 攝）

AK在社交平台寫道：「翻開曆法，你會發現藍猴是注定要脫繮的，曳是你的態度，只要你選擇快樂，就可以推倒一切暦法與注定，根本到處都是你的玩具。當一隻藍猴，一世玩得開心，又怕什麼失禮？」AK亦趁早前在美國宣傳電影《七月返歸》時，到當地拍攝MV，相信叫一班生粉（AK粉絲暱稱）十分期待，除此之外，之後更有一個節目《AK Chill 住去美國》播出。

AK今年第2首派台作品《Blue Monkey》。(ig@_kisang_)

今個月中更是AK的生日，一向愛錫小動物的他昨日突然在社交頻道說有一隻小狗受傷需要人來救，他呼籲生粉們救救這小狗。他說：「我真係唔洗任何生日禮物，佢仲有得救唔好放棄佢！我知道就生日大家都會準備好多應援禮物 ，但其實我真係唔需要，不如用啲錢去做更有意義嘅事。最近見到好多單，每個人都能力有限 我都幫唔哂，希望大家明白，愛我唔洗一定要送禮物，有好多方法，我一萬個情求，希望你地將俾我嘅愛都分俾佢地！希望佢夠錢做手術先，佢會捱得過 之後再幫佢搵領養，過咗呢關先。」雖然他人身在外地拍攝節目，但仍然不忘留意小動物的情況，而經他呼籲後，不少的生粉亦齊齊支援小狗，可以見到他愛心「爆棚」，最後他亦有說了一句：「感謝每一位生粉。」