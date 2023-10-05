你好我的大夫｜吳偉豪李紹堅男男狂鍚　當事人表示全場尷尬氣氛

《你好，我的大夫》下周播出結局篇的《大夫》，本周劇情每集均相當精彩。昨晚（4日）一集焦點分別落在路遠志阿Dee（吳偉豪Ricco飾）、桃表姐（關楓馨Fabi飾）、Ed師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）。為發展成獨當一面的中醫師，阿Dee瞞騙爺爺路醫師（大AL飾）及嫲嫲林醫師（謝雪心飾）到廣州讀碩士、實則是往外闖一試實力。昨晚為幫六君子醫舍吸客，阿Dee拉班漢（李紹堅飾）落水拍攝宣傳片「路醫師與漢姑娘」。為讓宣傳片面世，阿Dee順勢向爺爺嫲嫲坦白一切，不但辣㷫兩位老人家，桃表姐亦因幫口成被罵對象，不甘長期被睇低的桃表姐最終決定執包伏離開醫館…

吳偉豪孖李紹堅咀嘴拍片谷生意。（資料照片）

孖李紹堅咀嘴拍片谷生意 吳偉豪直認尷尬：拍完唔敢睇Playback

昨晚Ricco與紹堅的宣傳片相當震撼，二人除了有親密接觸，更來個意外一吻，看得阿光（游嘉欣飾）及絲絲（陳嘉慧飾）肉緊偷笑。據幕後透露，Ricco及紹堅咀了不止一次，加上睡床空間太小，令二人逼得太緊兼忍不住笑。Ricco談到相關場口亦直呼尷尬：「我都唔知點講好，睇到劇本時真係好驚訝，拍嘅時候我諗唔單止我同紹堅，啲Crew都好尷尬，每次一CUT機個個都係『嘩』一聲。我哋拍完每個Take都唔敢睇Playback。」

呢條Hehe片真係好有喜劇效果。（資料照片）

Ricco獲封喜感擔當

獲網民封為劇集喜感擔當的Ricco，與Fabi經常一唱一和搞gag，合拍度高。Ricco直指二人合作愉快，又透露經常因忍不住笑要NG：「其實尾椎糾正嗰場戲好搞笑，因為落手之前要筆凡士林，Fabi一筆就筆咗成半樽，我同佢講你有冇睇到你隻手有幾多凡士林，佢都話係喎，唔係好Make Sense。」首度在劇集獲得角色的Fabi，亦指與Ricco合作愉快，並感激對方教會自己很多東西：「好似機位、燈位要企邊，望邊邊會影得好啲。」Fabi又指研究角色時有詢問父親關禮傑意見：「爸爸教我要完全代入角色，將自己所有諗法都變咗辛之桃時，拍劇時就會自然啲。」Fabi又指劇集出街後，除了Daddy有在咬字及表情方面給予意見，媽媽亦對其演出十分緊張：「佢差唔多每一晚都睇。」

加埋游游（左）同嘉慧嘅「食花生」反應三連環，更加笑到碌地。（資料照片）

吳偉豪指與Fabi合作非常愉快，二人喺劇入面又真係默契十足。（資料照片）

與孔德賢獲封苦命CP｜遇衰老竇身陷險境 區明妙無辜淚眼演技

另Ed師兄與麥寶的感情發展亦很搶焦，在之前劇情中有不少甜蜜互動的二人，礙於醫師及病患身份，Ed師兄刻意壓抑對麥寶感情，即使麥寶如何苦纏仍是忍痛刻意斷絕來往。二人於診所攤牌一幕，無論是Ed師兄的有口難言，或是麥寶的無辜淚眼均令二人演技喜獲正評。就在二人不歡而散之際，麥寶遭衰老竇（李啟傑飾）埋伏，大驚的麥寶只能盡量匿埋並向Ed師兄求救，Ed師兄雖然最終趕到現場，但因腹部劇痛不支倒下，眼巴巴看著麥寶被捉走…此時「癌症復發錯摸謎團」亦終極解開，不少網民對於真正患癌的Ed師兄而非紋希（楊玉梅飾）均大感驚嘆。

昨晚尾段麥寶身陷險境，Ed師兄亦同時癌病復發，難怪獲封「苦命CP」。（資料照片）

其實麥寶之前已被衰老竇埋伏過。（資料照片）

至於負責拒人於千里嘅Ed師兄，雖然表面看似淡定，但亦能看出只是在強行壓抑情緒，呢幕戲妙妙同孔德賢都做得好好。（資料照片）

妙妙呢一連串無辜、委屈而又倔強嘅表情，真係我見猶憐。（資料照片）

呢個係期待見Ed師兄嘅表情。（資料照片）

呢個係失望嘅表情。（資料照片）