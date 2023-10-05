前港姐黄瑋琦答應男友求婚成準人妻 ：這一切就像我們夢想般一樣

2017年香港小姐季軍、現年29歲的黄瑋琦，在社交平台宣傳喜訊，她在西班牙馬略卡答應了男友Jonathan Chew的求婚，成為準人妻。

黄瑋琦答應男友Jonathan求婚，恭喜曬！（IG@emvwong）

好Sweet！（IG@emvwong）

從黃瑋琦分享的相片感受到，整個求婚過程簡單而又浪漫，Jonathan單膝下跪向女方送上求婚戒指，黄瑋琦的表情驚喜得來更多的是開心，之後兩人在美麗的景色下，攬到實一實兼深情一吻，sweet到爆。黃瑋琦留言表示：「Everything we dreamed it’d be like. It’s even better」，她說這一切就像我們夢想般一樣，甚至更好。不少同屆港姐佳麗冠軍雷莊𠒇、伍樂怡、張寶欣，以及師姐劉穎璇留言送上祝賀。

深情對望。（IG@emvwong）

和情人深深一吻來代替講話。（IG@emvwong）

兩人開心即興跳起舞來。（IG@emvwong）

黃瑋琦曾說參選香港小姐是她由小到大的夢想，故2017年大學畢業後便隻身從美國回港參選，並奪得季軍。其後她曾入讀藝訓班，又曾代表香港參加2017年度世界小姐競選，但最終沒有贏得名次。而在18年卸任後，黃瑋琦選擇返回了美國繼續時裝設計方面的工作，是繼冠軍雷莊𠒇後另一位離開的17年港姐。黃瑋琦目前定居美國，時常在社交平台與男友曬恩愛，Sweet到爆。

黃瑋琦 《2017 香港小姐競選》季軍（視覺中國）

黃瑋琦身材fit爆。（資料圖片）

黄瑋琦現時與男友在歐洲旅行。（IG@emvwong）

美人美景。（IG@emvwong）

好閃呀。（IG@emvwong）