前港姐黄瑋琦答應男友求婚成準人妻 ：這一切就像我們夢想般一樣

2017年香港小姐季軍、現年29歲的黄瑋琦,在社交平台宣傳喜訊,她在西班牙馬略卡答應了男友Jonathan Chew的求婚,成為準人妻。

黄瑋琦答應男友Jonathan求婚,恭喜曬!(IG@emvwong)

好Sweet!(IG@emvwong)

從黃瑋琦分享的相片感受到,整個求婚過程簡單而又浪漫,Jonathan單膝下跪向女方送上求婚戒指,黄瑋琦的表情驚喜得來更多的是開心,之後兩人在美麗的景色下,攬到實一實兼深情一吻,sweet到爆。黃瑋琦留言表示:「Everything we dreamed it’d be like. It’s even better」,她說這一切就像我們夢想般一樣,甚至更好。不少同屆港姐佳麗冠軍雷莊𠒇、伍樂怡、張寶欣,以及師姐劉穎璇留言送上祝賀。

深情對望。(IG@emvwong)

和情人深深一吻來代替講話。(IG@emvwong)

兩人開心即興跳起舞來。(IG@emvwong)

黃瑋琦曾說參選香港小姐是她由小到大的夢想,故2017年大學畢業後便隻身從美國回港參選,並奪得季軍。其後她曾入讀藝訓班,又曾代表香港參加2017年度世界小姐競選,但最終沒有贏得名次。而在18年卸任後,黃瑋琦選擇返回了美國繼續時裝設計方面的工作,是繼冠軍雷莊𠒇後另一位離開的17年港姐。黃瑋琦目前定居美國,時常在社交平台與男友曬恩愛,Sweet到爆。

黃瑋琦 《2017 香港小姐競選》季軍(視覺中國)

黃瑋琦身材fit爆。(資料圖片)

黄瑋琦現時與男友在歐洲旅行。(IG@emvwong)

美人美景。(IG@emvwong)

好閃呀。(IG@emvwong)