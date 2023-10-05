Marf@COLLAR 衝出亞洲　12月赴紐約出席音樂節

女團COLLAR近排強勢回歸，連推兩首快歌《idc》和《Speak Love》，且有不錯的成績，令不少粉絲感到安慰：「COLLAR終於發力了！」

Marf型又得，可愛又得。（IG@_marifemarife_）

COLLAR新歌《Speak Love》有不錯口碑。（IG@_marifemarife_）

當中成員Marf（邱彥筒）更加犀利，音樂影視雙線發展，主演ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》掀起話題，且演技備受讚賞；音樂方面，Marf也全速前進，今年至今推出多首歌曲，亦獲邀參與多個本地音樂節，作為《全民造星IV》冠軍的她，實力毋庸置疑。

Marf在劇集《那年盛夏我們綻放如花》演技獲讚賞。（IG@_marifemarife_）

日前在音樂祭上炸爆舞台。（IG@_marifemarife_）

而繼出席完日前的《未來音樂祭》，Marf將衝出亞洲，獲邀出席於12月3日在美國紐約舉行的《MetaMoon Music Festival》，去年是Tyson Yoshi代表香港出席此音樂節，今年則由Marf接棒，這也是Marf第一次去紐約開騷，故她也興奮留言說：「Let‘s go」。

Marf將於12月代表香港，到紐約出席音樂節。（IG@_marifemarife_）

大會公布演出名單。（IG@metamoonfest）

而在官方宣傳海報中，見到暫時會出席的演出陣容包括有：美籍台灣發展的饒舌女歌手葛仲珊、內地嘻哈組合Higher Brothers成員PSY.P、內地說唱男歌手劉彰、內地說唱女歌手趙馨玥、泰籍華裔女歌手鄭乃馨、台灣R&B創作歌手宋秉勤，以及「Special Performance」歐陽靖（MC Jin）。