黎姿獲同事手寫生日卡同祝福　娛圈好老闆曾為退休員工搞歡送會

黎姿（Gigi）日前迎來52歲生日，她在IG曬出與老公馬廷強及三名女兒一起慶祝的合照，雖然囡囡的樣貌都用心心Emoji遮住，但從背影照可見大女身高已經幾乎與媽媽平頭，一家人非常溫馨。除了與家人慶祝之外，黎姿還收到公司同事的祝福，而且禮物都相當花心思，她寫道：「感恩有一班愛錫我的同事們，多謝CosMax，VITAE，XOVE的同事們親手繪畫的手寫生日卡和祝福，真的很窩心💞我也祝大家平安快樂、身體健康。」

黎姿（Gigi）日前與老公馬廷強及三名女兒一起慶祝生日。（IG@gigilai_official）

溫馨！（IG@gigilai_official）

相中所見，黎姿收到一班同事準備的DIY生日卡，還有大量寫了生日祝福的紙仔，可見她人緣極佳，深受同事們愛戴。黎姿自淡出娛樂圈後，接手打理弟弟黎嬰的醫學美容生意，貴為上市公司CEO的她亦毫無架子，對員工非常體貼。曾有位叫Nancy的員工退休，身為老闆的黎姿特別為她搞歡送會，並向Nancy送上鮮花、蛋糕及壽包，十分有心。

黎姿收到一班同事準備的DIY生日卡。（IG@gigilai_official）

還有大量寫了生日祝福的紙仔。（IG@gigilai_official）

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當時黎姿更特別發文感激Nancy一路以來的付出：「離別的日子總是既不捨又開心的…不捨的是，妳為我們這個大家庭的整潔、健康，所付出的辛勞；和這些年共處的愉快時光；開心的是，妳即將要迎來舒心寫意的退休生活，終於可以好好休息，與家人享受天倫之樂。衷心感謝這位服務了十幾年的Nancy姐姐，尤其在疫情時期，更是加倍地為我們清潔、防護，令店裡的每位員工和顧客都增添了一份安心。祝願妳未來的日子，每一日都健康快樂！也希望每位長者，都能平安快樂、健康安泰！」可見黎姿絕對是一位好老闆！

黎姿為退休員工搞歡送會。（IG@gigilai_official）