「大姐明」林建明獲好友連環慶祝69歲生日　跌膊露肩不輸後生時期

有「大姐明」之稱的林建明一向在圈中人緣甚廣，雖然近年她已經甚少參與幕前演出，但她不時都會相約圈中好友聚會。日前迎來69歲生日的大姐明，獲楊玉梅及幾位好友為她慶祝，楊玉梅曬出合照，並寫道：「祝️女王（大姐明）生日快樂，身體健康，終身幸福、美麗！」相中染了金髮的大姐明皮膚白滑，狀態Fit爆，完全看不出已經69歲！

楊玉梅為「大姐明」林建明慶生。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

同為十月之星！（Facebook@林建明）

早前大姐明更與同為十月之星的賈思樂一起慶生，當日她身穿黑色跌膊衫襯牛仔褲，風采不減當年！大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後，順利簽約麗的電視入行，之後她曾先後在TVB及亞視工作，當中由她主持的節目《今日睇真D》相當受歡迎！不過大姐明在2001年拍節目時發生意外，被佈景板扑穿頭，但由於事前已接下了另一單主持工作，所以她稍作休息過後就復工，不過受傷後的她情緒大受影響，更患上抑鬱焦慮症，她曾透露當時會思考和擔心很多事，甚至害怕拍攝節目，最後要約見心理學家，經過治療後才漸漸康復。

大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後入行。（Facebook@林建明）

大姐明在2002年成立「心晴行動慈善基金」，希望幫助更多患有情緒病的同路人。而大姐明定期會相約好友打麻將，又會組團去旅行，樂得自在，保持心境開朗，自然狀態都愈來愈好！

大姐明狀態Fit爆！（IG@cheyuenyuen1228）