現年40歲的黃智雯,入行多年接近零緋聞,感情生活亦相當低調。今日她在沒有預警下,於社交平台宣佈與拍拖多年的圈外男友Jim:「我們結婚了!」喜訊震撼整個娛樂圈。

好Sweet!(IG@wong_manman)

在黃智雯分享的3張結婚相中,有張見到她為未婚夫Jim整理煲呔,相當細心,而從此細節,可見2人相當甜蜜,而且外型上也十分登對。至於另一張,身穿婚紗的黃智雯,臉上則流露出幸福的笑容。

幸福的樣子。(IG@wong_manman)

升呢人妻的黃智雯,發文感恩遇到未婚夫,她寫道:「一直深信,我是個很幸運的女孩,身邊總包圍着愛錫自己的人,在被愛的環境下溫暖成長,感恩,有你」再附上心心emoji,非常甜蜜。

恭喜晒!(IG@wong_manman)

喜訊一公布,好姊妹胡定欣第一時間送上祝賀,她表示:「BIG BIG CONGRATULATIONS TO YOU AND JIM! Finally!」另外,亦有李佳芯、高海寧、劉佩玥、張寶兒及陳敏之等大批藝人留言送上祝賀。