羅密歐與祝英台｜陳茵媺剷青、紮胸女扮男裝：真係抖唔到氣

談到與老公陳豪首度以情侶兼夫妻檔上陣便要拍攝親熱戲，Aimee甜笑表示十分尷尬。

陳豪與陳茵媺(Aimee)相隔 11年再次因新劇《羅密歐與祝英台》同框，話晒都9年無拍劇，為咗令觀眾帶來新鮮感，陳茵媺於劇中 除要一人分飾性格截然不同的孿生兄妹—智勇雙重祝英喬及善良單純祝英台外，更要史無前例應付大量開槍及動作場面。

陳茵媺早於《羅密歐與祝英台》開拍前一年已秘密練兵，學習跆拳道練習踢腿及增強柔軟度之餘，更落力操gym鍛鍊體能。

角色方面，為做到同時適合切換為男裝及女裝，經過商討後，監製於開劇前一、兩天落實以剷青解決問題，紮起來是男裝祝英喬、放下來是女兒身祝英台。Aimee笑指當得悉要剷青後不無擔心，幸好最終效果有型又自然：「個造型好出，望住鏡入面嘅自己，都覺得真係似男人。」自認完美主義的Aimee，為令角色更有說服力，除減肥十磅讓自己更上鏡，又應監製要求刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣：「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，個能量消耗好大。」

陳茵媺紮胸女扮男裝後，連佢自己都覺得似男人。

久未拍劇的Aimee，透露復工初期壓力爆煲：「都有成十年（實為九年）冇拍劇，好多嘢要真正埋番位再熟絡番要一段時間，壓力好大。我記得第一日已經拍咗十幾場，之後連續四、五日都係十場十場咁拍，好似發緊夢咁，啲燈照住自己時，連講對白都好緊張，我未試過咁緊張嘅。我記得第一日最尾二嗰場仲要喊，我心諗Oh My God，我九年冇拍戲，但第一日就有喊戲…嗰時我瞓又瞓唔到、食又食唔到，好似失戀咁。」談到與老公陳豪首度以情侶兼夫妻檔上陣便要拍攝親熱戲，Aimee甜笑表示十分尷尬：「我擔心咗好耐，因為平時錫唔會有咁多人睇住，係有啲緊張。」