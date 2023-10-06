吳千語孖男友施伯雄首度參加內地真人騷　親密咬耳仔戴婚戒疑已婚

現年29歲的吳千語在2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖，近年兩人愈愛愈高調，多次公開Post甜蜜合照放閃，不少粉絲都期待他們早日拉埋天窗，今年2月周揚青更大爆好姊妹吳千語已婚，不過其後她否認婚訊，澄清只是開玩笑。近日吳千語與男友一起參加內地真人騷《愛的修學旅行》，同行的還有何猷君同老婆奚夢瑤等，眾人去到新疆拍攝，期間吳千語同施伯雄更被網民捕獲「咬耳仔」，而且還戴了婚戒，再次惹來外界猜測他們已婚。

吳千語同施伯雄不時Post甜蜜合照放閃。（影片截圖）

周揚青指吳千語是「已婚女士」。（影片截圖）

據知新節目是《妻子的浪漫旅行》的升級版，同樣請來4對夫妻或戀人擔任嘉賓，而今次亦是吳千語同施伯雄首度參加內地真人騷。相中所見，一眾嘉賓去到新疆晃晃村拍攝，在聚餐時，吳千語同施伯雄並肩而坐，期間兩人更「咬耳仔」，表現親密。而在另一段影片中，迎面走來的吳千語同施伯雄無名指都戴了戒指，因而惹來外界猜測他們已婚，網民更紛紛留言表示十分期待節目正式播出！

期間兩人更「咬耳仔」，表現親密。（影片截圖）

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吳千語與施伯雄近年屢傳婚訊，雖然雙方一直都未有承認，但就愈愛愈高調，近期吳千語不時在社交平台曬出合照或男友的型仔相，而施伯雄亦大曬「女友視角」Chok爆照，兩人更公開大耍花槍，而吳千語更不時陪男友施伯雄一起出席名流聚會，出雙入對，羡煞旁人！

吳千語不時陪男友出席名流聚會。（IG@anina_ho）