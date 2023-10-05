黃智雯爬李施嬅頭成「胡說八道會」第3位人妻　還爭兩個未有著落

現年40歲的黃智雯今日投下一枚震撼彈，在沒有預警下，宣佈與拍拖逾10年、任珠寶集團高層的Anthony：「我們結婚了！」由於黃智雯入行多年對感情事都貫徹低調作風，所以她今次如此高調宣佈婚訊，可知未婚夫在她心目中的位置非常高，故不少朋友都戥她非常開心，特別是她一班情同親人的「胡說八道會」好姊妹，而她也爬過李施嬅頭，成為當中繼胡蓓蔚、胡杏兒後的第3位人妻，現在就只剩下胡定欣和姚子羚未有著落。



黃智雯宣布結婚。（IG圖片）

「胡說八道會」6位姊妹感情要好。（IG圖片）

胡蓓蔚

胡蓓蔚與音樂人及演員單立文於2008年結婚，至今仍非常恩愛。（IG圖片）

胡杏兒

胡杏兒與老公李乘德於2015年結婚，並為老公誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam）。（IG圖片）

李施嬅

李施嬅於2021年2月宣布婚訊，未婚夫是星級私人健身教練車崇健（Anson）。（IG圖片）

胡定欣

現年42歲的胡定欣被封黃金剩女，先後同過吳浩康、馬國明、圈外人沈栢淳及音樂人陳明道拍拖，但自2016年與陳明道分手後，至今仍單身，胡定欣也時常開到口渴望拍拖。（IG圖片）

姚子羚