關智斌自稱係買樓初哥　試過客廳地板滲水勁困擾

關智斌自稱是樓市初哥。

關智斌（Kenny）的理財投資YouTube節目《斌菲特訓班》來到第九集，Kenny自言曾涉獵不同的投資，但對於樓市買賣，絕對是一名「初哥」，而他經常收看一個網上頻道「胡‧說樓市」，所以今集他便請來這個頻道的主理人胡國威，大問特問現今樓市行程，實行偷師一番。

節目一開始，Kenny即開門見山問他對樓市看法、是否入市或賣樓的好時機，胡國威謂對於自己來說任何時候都是入市的好時機，但評估自己心態更為重要，當中有四點要認真考量：「購買物業如要將價就貨可以等待」、「除了通過銀行壓力測試，也要考慮自己生活成本」、「考慮自己的抗壓能力」及「就算樓價跌，高息口都係影響買家嘅一個重要因素」。

隨後Kenny表示早年幫家人看居屋時已經開始收看他的頻道，又謂現今的發展商十分會心理戰，「我記得陪朋友經歷過去抽籤，大家抽到個籤係好興奮，『嘩！抽到六號啦！可以去揀樓！』個感覺好似唔駛錢咁樣，哈哈。阿爸阿媽老一輩嗰啲話一定要買磚頭，而家仲成唔成立？」胡國威認為雖然現今收租回報相對回升，但是否穩袋，是另一個考慮因素，「按揭、管理費等因素亦都係蠶食租金回報。」Kenny立即明白，「即係如果呢層樓係你需要用到、係你真係需要自己或者同屋企人一齊住，而你又符合咗你經濟負擔，而家亦都可能係適合一個買嘅時機。」

Kenny又提出大部份買家十分關注的問題，應該選購新樓還是二手樓？胡國威表示二手樓有兩個問題需要注意：水漏及凶宅，「漏水你想搞得好，好麻煩。如果漏水涉及到外牆、樓上樓下，你唔單止自己處理，你要先搵源頭，之後仲要同啲人周旋，真係一個好麻煩嘅工作」Kenny身同感受，「係呀！我真係試過！本身個設計有問題，所以啲水就喺廳個地板滲出嚟。呢個係一個好根本性嘅問題，基本上係要搞過晒！係一個好氣餒嘅過程。」除了漏水及凶宅，Kenny最怕「另一啲宅」，「就係啲好怪嘅則。見過一個出面係連一個平台，但個平台係大過間屋！哈哈。同埋間屋前面段路係屬於公家。」胡國威分享最近見過一個「奇則」，「入屋嘅玄關位係一條三米長嘅走廊，但客飯廳嘅長度係五米。個玄關位真係乜都冇，得一條走廊，你想擺鞋櫃都擺唔到，好迫。」聽到如此「奇則」Kenny立即鬧爆，「擺到明呃呎數啦呢啲！好嬲呀！」