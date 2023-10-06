唐詩詠曬黑白照兼發長文悼念19歲愛貓離世：沒有你陪伴我會怎樣

42歲唐詩詠(Natalie)今日（6日）在IG上載了一系列愛貓（銀仔）的黑白照，萬分不捨表示愛貓已離世，並發了一篇長文抒發她哀傷的心情。Natalie今年八月中曾在IG分享為銀仔慶祝19歲生日兼曬出面貼面合照，如今相隔兩個月已經離世，不少圈中好友及網友都留言為她加油打氣，願她能夠盡走出哀傷的心情！

唐詩詠發長文悼念19歲愛貓銀仔離世。（IG@natalietong53）

唐詩詠曬銀仔黑白照。（IG@natalietong53）

唐詩詠發長文悼念愛貓銀仔離世

Natalie在IG寫上：「我的銀仔，趕及在最後的時刻，把你帶回來，讓我們三個能夠陪伴你走完人生最後的路。我們經歷無數次危險時刻，每次你都能夠戰勝它，重回我懷抱。謝謝你在這19年的日子，一直都沒有選擇放下我，謝謝你努力地戰鬥每一分每一秒，謝謝你陪伴我走過人生一半的旅程。」

她續指：「今天你的身體自然地衰老，即使我明白這是自然定律，明白這是必經的過程，但仍然無法想像。」在最後她向已經在天家的愛貓細訴內心中的感受，她直言：「沒有擁抱你入睡會怎樣，沒有你叫醒我會怎樣，沒有你陪伴我會怎樣，沒有你的日子我會變成怎麼樣。我的守護天使，我愛你，永遠永遠愛你。」

唐詩詠抒發自己哀傷的心情。（IG@natalietong53）

唐詩詠獲得好姊妹鍾嘉欣留言打氣

從Natalie發出的長文可見至今依然仍在傷痛當中，而且當中她所分享的照片，她以側面示人躺在地上看着銀仔，神情放空，展現不捨的一面。除了網民留言希望Natalie要保重，圈中多位好友亦留言打氣，當中不少得有好姊妹鍾嘉欣及陳煒留言寫上：「Take care Dear！」