鄧小巧奪女歌手獎後感迷惘　自爆兩年來總收入得呢個數少過打工仔

09年「巨星一幫」入行的鄧小巧，2015年透過馮穎琪Frenzi Music才正式完夢加入樂壇，2019 年首奪叱咤女歌手銀獎後，卻選擇2021年約滿離巢做獨立歌手。曾揚言「音樂使我貧窮」的小巧，2020年於加拿大邂逅外籍丈夫白先生，去年三月婚後，更想過放棄音樂陪伴老公移居加拿大。離開又回來，在白先生鼓勵下回港重拾唱歌事業兼轉投英皇唱片，小巧為加盟英皇頭炮新歌《瀟灑》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，她剖白了兩年前奪女歌手獎後感迷惘的離巢因由外，更回應由入行至結婚，一直備受網絡欺凌的感受。



鄧小巧是第一屆《超級巨聲》參賽者之一，可惜加入TVB後發展未如理想。

當年參加《超級巨聲》，抱著最簡單的想法便報名：「我希望站在台上唱歌。」 (梁碧玲攝)

當年鄧小巧在馮穎琪公司與寰亞共同打造下，先摘下叱咤生力軍金獎，約滿前更首奪叱咤女歌手銀獎。回顧出道至今，哪個階段最開心，她指反而是當新人階段，「是因為做到自己最想做的事！很多人以為我拿女銀最開心，但其實那年我最不開心，直情是人生最低潮！」

小巧指當時社會環境令團隊均陷入低潮，她一直依賴的人也變得沒方向，令其信心下降，促使她選擇約滿離開，「商台給了我一個獎，不代表我就可以扶搖直上，我認為應該要比之前更努力同有更多計劃，但我當時睇唔到。做這行心理質素好重要，還感到無獎會更好些，因為我之後無做得更好，這就是主因。另外，也有其他因素，譬如我喜歡創作想多參與，而跟我一齊行的團隊不太同意，這亦是對我打擊很大。」

叱咤樂壇女歌手（銀獎）：鄧小巧 (資料圖片)

鄧小巧與白先生婚禮一切從簡。（鄧小巧Facebook圖片）

疫情下婚禮從簡，小巧也安排線上婚禮，給在港的家人和好友參與。（鄧小巧Facebook圖片）

轉獨立歌手時，小巧曾發文自揭兩年來收入不足35萬，更揚言「收入使我貧窮」，她認收入少也是離巢因素之一，「坦白，平均萬五蚊一個月，在香港不算低，做這行就是要帶錢返工。」至於兩間公司作為小巧的共同經理人是否令她收入更少？她說：「我不敢肯定，但數字就反映了。」問小巧有沒有向兩間公司求證那兩年的收入？她笑說：「這些只能在咪後才跟你談，哈。總之當時無法改變別人，也無謂鑽牛角尖或等待，時間和青春屬於自己，既然去到一個位我可以自己選擇，就不如嘗試做獨立歌手。」小巧坦言今年初經老公鼓勵回港，最初也是一心繼續獨立做音樂，怎料英皇主動聯絡上她，給予她信心、資源及創作自由度，促使她決定六月加盟。

鄧小巧回港簽約英皇重新出發。

小巧由公開戀情至結婚均承受不少網絡欺凌，對於婚後她曾於網上撰長文反擊，她說：「語言暴力由我入行開始已存在，我最唔舒服其實不是語言暴力，是有些人跟我說：『唔好理就得啦！』No！這不是我的錯！從前我不太為這些事發聲，是近年我看到有很多受害者遭受語言暴力，導致情緒問題或自殘。我提出討論，並不是因為我受傷害，我只想指出因為我們一直縱容語言暴力，語言暴力才會不斷出現。我講：『你唔使靚都可以幸福！』是希望受語言暴力的人不孤單，每個人的快樂方式根本不同，當你選擇你的快樂方式生活，而人家出來批評你，那不是你的錯！」

鄧小巧由公開戀情至結婚均承受不少網絡欺凌，對於婚後她曾於網上撰長文反擊

鄧小巧感謝老公為她犧牲來港定居，她指老公年逾50也甘願放棄加拿大原有的工作及生活，特意考健身教練牌轉行來港，陪她一起追夢。小巧分享老公意外地適應香港：「他真的很好！而家識講『早晨』、『唔該』，搭小巴都識嗌『有落』。」她還透露已過了想生小孩的階段，與白先生也沒計劃生下一代。