姚焯菲Chantel否認After Class面臨解散　透露12月會有合體演出

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）今日（7日）現身九龍灣商場出席「仁愛堂」籌款活動，現場吸引過百名粉絲（小菲象 ）舉牌撐場，Chantel 更一度走到觀眾席販賣慈善獎券，表現相當親民！Chantel最近推出「姚焯菲《One》新書」大受好評，她接受《香港01》訪問說：「好開心呀因為呢一個相冊，係公司同埋粉絲幫我籌備，反應好好我都好開心，都開心有呢個成績。」她表示暫時未清楚銷量，不過較早前已經同製作組食過慶功宴慶祝。

姚焯菲今日（7日）在九龍灣出席活動，現場吸引過百名名粉絲（小菲象 ）舉牌撐場。（梁碧玲攝）

被問到年底即將舉行頒獎典禮，對爭獎有冇信心，她說：「冇咩話好大信心，冇話好失望或者係點樣。（最想拎到邊一個獎項？）你提醒咗我，我要返去諗吓！」講到普遍人通常都認為多談戀愛會有助唱情歌，她笑言：「我又覺得唔係唔合理嘅，亦都有其他方法可以投入嘅，或者睇劇集，雖然唔係親身經歷，但我覺得都有幫助嘅。」她續指現階段不會考慮談戀愛。

姚焯菲否認After Class面臨解散。（梁碧玲攝）

提到最近炎明熹舉行個人演唱會，是否也希望能夠盡快開個唱。她說：「當然想，今年就未必得，睇吓下年或者再打後囉！」至於有傳After Class面臨解散，她表示：「其實呢個都係傳聞嚟架啫，聽公司講我哋12月仲會一齊出席個show，同埋之後都會出歌。」她透露今晚即將飛回紐西蘭繼續專注學業，不過活動完結會去炎明熹演唱會探班。被問到什麼時候再返港？她表示：「12月就會再返嚟！」