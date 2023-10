何艷娟奢華慶32歲生日蛋糕索價萬元　戴20萬閃爆鑽鏈失婚依然幸福

現年31歲的2014年港姐季軍何艷娟(Katherine)於2018年7月跟比她年長40年,擁有30億身家的澳博高層吳志誠結婚,婚後即躋身名流社會的富貴愜意生活,周身名牌,且經常周遊列國,日子過得非常享受。她於2019年5月卻突然於IG宣布離婚的消息,兩人的一段爺孫戀終告結束。不過離婚後她的富貴生活依舊,有傳她收了3億贍養費,又曾傳出她火速再戀上百億富商,愈愛愈富貴。回復單身的她依然過着名媛似的生活,繼續享受人生。

何艷娟今個月20號便迎來32歲生日,近日她已展開一連串的預祝生日活動。她於IG分享了預祝32歲生日的照片,並留言寫道:「It’s this time of the year again❤️ ( 又到了一年一度的這個時候❤️) 」從照片可見,何艷娟至今已收到了好幾個生日蛋糕,其中一個生日蛋糕更是金箔魚子醬蛋糕,極之奢華。翻查該蛋糕品牌網站,蛋糕價錢取決於加多少份量的魚子醬,價格由港幣3,300至9,800元不等。而她所戴的美洲豹造型閃鑽頸鏈出自卡地亞品牌,價值約港幣20萬元,行頭十足。

何艷娟預祝32歲生日。(IG圖片)

