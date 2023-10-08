颱風小犬｜《東張西望》都要開工　梁敏巧遇到呢件事最崩潰

颱風小犬吹襲香港，天文台在今日（8日）中午12時40分發出8號風球，按照現時預測路徑，預測小犬會在今晚在天文台以南約70公里左右掠過。天文台也表示今晚風力有可能加強。



在下午5時 ，颱風小犬集結在香港天文台以南約90公里。（天文台圖片）

颱風小犬吹襲香港，相信大多數市民都留守在家中等待颱風過去，不過風球之下，除了一些緊急服務的人和新聞從業人員外，其實一星期播足7集，TVB節目《東張西望》仍需要在颱風天下返工。

《東張西望》主持李旻芳為此事曾聯絡這位老闆。(節目截圖)

《東張西望》主持梁敏巧接受《香港01》訪問時，透露就算打風也好，主持仍然要返工的。她說：「公司都好好，會有專車安排我哋去工作嘅地方或者返公司。我哋正常就係朝早10點（返工）嘅，不過都係因今日應情況將安排時間。」

打風天返工有什麼事最令她崩潰？梁敏巧回答：「上鏡好大風，個頭同個樣吹到不似人形，同埋放工無車，唔知點返屋企….」

梁敏巧在《東張西望》中經常穿小背心。(節目截圖)

據知《東張西望》主持的工作除了坐廠報道外，牽涉範圍也頗多，例如10點返到公司後，就要和幕後工作人員開會，商討當日拍攝內容，之後就要出發外景做訪問，又或是做街訪搵市民「傾偈」。如果不需要做外景的話，則可能要透過電話做訪問。當然，颱風天多數會被安排在安全環境下工作，或是乾脆做一些透過街訪和電話訪問就可以完成的項目。

《東張西望》做主持唔止「坐廠」l，仲要出外景。（網上圖片）

提到外出做街訪，原來也不容易。《東張西望》主持何沛珈接受《香港01》訪問時，說做街訪也易。她說：「街訪好彩咪半個鐘，有時15分鐘都做晒，但係唔好彩有時喺條街企好耐都冇人理你。就算幾耐都好，係咁食檸檬都會灰，然後覺得大家都唔歡迎我。」

打風落雨裝束。（網上圖片）

《東張西望》主持何沛珈。（截圖）

梁敏巧也說：「平日街訪都好睇彩數同地方，例如坑口居民就好nice會停低同你傾偈，但係熱鬧啲嘅地方，例如尖沙咀、銅鑼灣，就會比較cool啲，我試過喺中環街頭問咗50個人都冇人肯理我，瘋狂食檸檬。街訪日曬雨淋就梗㗎啦，同記者冇乜分別。」