無綫傳出個半月兩次高層變動　林家棟的取態令事件更撲朔迷離？

日前有傳媒報道，無綫（TVB）的投資方力邀影期林家棟回巢擔任高層，炮製「重港口」作品，雖然TVB已立即出聲明否認，不過謠言繼續滿天飛，引起網民討論。

有傳林家棟回歸TVB？(梁碧玲 攝)

作為一間大型電視台，每一次高層變動肯定會獲得關注，今年八月首先傳出總經理 (節目內容營運)曾志偉和董事局主席及非執行董事許濤將會辭職，兩人立即開記招澄清事實，並指兩人工作如常進行。今次雖然無指明兩位的變動，不過引入新高層的傳言，怎也脫不了關係，於是TVB再次發聲明。短短個半月，竟然傳出兩次人事變動，事件實在撲朔迷離。

回帶到2022年，因為MIRROR紅館演唱會意外事件，當時有傳電訊盈科媒體集團旗下公司MakerVille行政總裁魯庭暉將會宣布引咎辭職，並由陳可辛導演接任。當時消息一出震驚網絡，但MakerVille即時已否認此消息，其後事隔十日左右，陳可辛老婆吳君如才替老公否認。

集團兩大高層陪魯庭暉見記者。（胡凱欣攝）

陳可辛導演。（影片截圖）

今次林家棟暫時未有任何回應，加上另一位有傳會回巢TVB的何定鈞，則隱晦地回應傳媒，既沒否認也沒承認，更說會為電視製作「盡力而為」，令事件倍添神秘。而何定鈞作為TVB前任總經理及董事，若果回巢，地位肯定不會低，加上兩次傳出的消息都有他的名字，他亦不介意回應傳媒，令人更覺得是板上釘釘的事。何定鈞的回巢，最直接受影響，當然時現任總經理曾志偉，這亦對應第一次傳言會離職的邏輯。