馮盈盈IG post心心相疑有新戀情？　本人一字親回感情狀況

現年29歲的前港姐冠軍馮盈盈美貌與智慧並重,自從2019年與醫生舊愛鍾文浩(Martin)分手後,感情生活一直被關注。回復單身的她,先後同鄭衍峰、方力申及高鈞賢等傳過緋聞,但統統都是得個傳,感情至今仍未有著落。

馮盈盈美貌與智慧並重。(IG@crystalfyy)

馮盈盈自2019年與醫生舊愛鍾文浩(Martin)分手後,未有再宣布過任何戀情。(IG圖片)

直到昨晚(7日),馮盈盈於社交平台高調分享了一張男友視覺的心心相,相中馮盈盈與一隻神秘手合力做出「心心」圖案,她的樣子在心心中間,流露出一臉甜笑,並引用前美國總統夫人Eleanor Roosevelt的名言:「Happiness is not a goal. It’s a byproduct of a life well lived.」意思指快樂不是一個目標,它是踏實人生的副產品。

馮盈盈這張心心相,引起網民誤會。(IG@crystalfyy)

此貼文隨即引起網民關注,紛紛揣測她是否宣布新戀情,但再細心一看,原來另外「一半心」的真正身分是她的好姊妹,馮盈盈說:「沒有什麼事能比我好姊妹們的攝影技術有所進步更讓我高興,感謝妳借出玉手。」

有網民不相信,笑指:「另一隻手似男噶」,馮盈盈回覆:「那是我好姊妹的手,請不要誤會。」亦有網民笑稱:「未睇captions 前想comment congratulations 」,馮盈盈亦覆對方說:「你諗多咗喇!」至於馮盈盈現時的感情狀況如何,又有否拍拖?她回覆《香港01》時,簡單而有力地說:「無!」

