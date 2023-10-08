馮盈盈IG post心心相疑有新戀情？　本人一字親回感情狀況

現年29歲的前港姐冠軍馮盈盈美貌與智慧並重，自從2019年與醫生舊愛鍾文浩（Martin）分手後，感情生活一直被關注。回復單身的她，先後同鄭衍峰、方力申及高鈞賢等傳過緋聞，但統統都是得個傳，感情至今仍未有著落。

馮盈盈美貌與智慧並重。（IG@crystalfyy）

馮盈盈自2019年與醫生舊愛鍾文浩（Martin）分手後，未有再宣布過任何戀情。（IG圖片）

直到昨晚（7日），馮盈盈於社交平台高調分享了一張男友視覺的心心相，相中馮盈盈與一隻神秘手合力做出「心心」圖案，她的樣子在心心中間，流露出一臉甜笑，並引用前美國總統夫人Eleanor Roosevelt的名言：「Happiness is not a goal. It’s a byproduct of a life well lived.」意思指快樂不是一個目標，它是踏實人生的副產品。

馮盈盈這張心心相，引起網民誤會。（IG@crystalfyy）

此貼文隨即引起網民關注，紛紛揣測她是否宣布新戀情，但再細心一看，原來另外「一半心」的真正身分是她的好姊妹，馮盈盈說：「沒有什麼事能比我好姊妹們的攝影技術有所進步更讓我高興，感謝妳借出玉手。」

很有女神Feel的馮盈盈。（IG@crystalfyy）

紮辮一樣靚。（IG@crystalfyy）

有網民不相信，笑指：「另一隻手似男噶」，馮盈盈回覆：「那是我好姊妹的手，請不要誤會。」亦有網民笑稱：「未睇captions 前想comment congratulations 」，馮盈盈亦覆對方說：「你諗多咗喇！」至於馮盈盈現時的感情狀況如何，又有否拍拖？她回覆《香港01》時，簡單而有力地說：「無！」

充滿少女Feel。（IG@crystalfyy）

斯文look。（IG@crystalfyy）

性感look。（IG@crystalfyy）