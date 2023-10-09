香港人在北京1-5集劇情劇透｜陳展鵬被盧慶輝玩　吳若希累人累物

《香港人在北京》星期一至五晚上9點半播放。

《香港人在北京》故事大綱：物業管理公司高層徐港仁(陳展鵬飾)藉運氣幫助，事業一帆風順，卻與太太鄺海倫(吳若希飾)誤墮投資騙局，損失慘重。港仁獲派往北京分公司出任CEO，視之為翻身機會，遂偕海倫北上發展，怎料遇中年危機。港仁因昔日宿敵丁志強明升暗降，為面子被迫留守；他及後亦重遇多年不見的蘇菲(蔡潔飾)，婚姻面臨考驗。美食網紅徐港文(洪永城飾)、街頭歌手徐寶怡(戴祖儀飾)各有原因北上投靠大哥港仁，一家人集思廣益，想將廢棄變壓廠改造成文創園。「佛系主義」的港仁，要認真為人生打場硬仗！

講述一家人在北京嘅奮鬥故事。（劇照）

《香港人在北京》第一集 (10/09) 陳展鵬去北京發展

陳展鵬憑運氣坐上物業管理公司副經理崗位，其太太吳若希則是事務律師，二人熱愛炒賣，喜愛投資……二弟洪永城是美食網紅，將拍攝、剪接、雜務全交助手傅嘉莉包辦。三妹戴祖儀在名店任職售貨員，只要能跟男友到街頭唱歌已覺幸福滿足，男友卻提到要回北京探望母親。陳展鵬與吳若希投資失利，損失慘重，卻獲老闆委派到北京分公司擔任CEO，吳若希毅然辭職，陪丈夫北上。舉行餞別派對後，陳展鵬、吳若希懷着期待心情踏足北京……

陳展鵬去北京發展。（劇照）

《香港人在北京》第二集 (10/10) 盧慶輝出現留難陳展鵬

陳展鵬首天上班即遇塞車之苦，與下屬們又因語言和文化差異鬧出笑話，幸而陳展鵬發揮執生本領一一順利化解。洪永城因事不經意發現好兄弟傅嘉莉對自己有好感，洪永城難以接受傅嘉莉的暗戀之情，只好藉北上探望大哥慌忙離港……戴祖儀送別男友後，打算偷偷到北京給男友驚喜，並要與洪永城一同投靠大哥。大中華區CEO來到公司，陳展鵬驚悉此人正是昔日宿敵盧慶輝。盧慶輝故意為難陳展鵬，要陳展鵬負責將荒廢變壓廠重新活化，更撤去他的豪華宿舍。

陳展鵬與下屬們又因語言和文化差異鬧出笑話。（劇照）

《香港人在北京》第三集 (10/11)陳展鵬講大話被揭穿

陳展鵬向吳若希隱瞞被降職一事，訛稱公司讓他搬到酒店式住宅，實則是陳展鵬出錢租住。洪永城、戴祖儀來到北京投靠，陳展鵬唯有死撐負擔起所有開支。吳若希前來公司探班，陳展鵬懇請同事們幫忙演戲向吳若希圓謊，怎料吳若希以總裁夫人身分接待貴客時遇上盧慶輝，終東窗事發。吳若希沒有怪責陳展鵬，洪永城和戴祖儀亦未有落井下石，陳展鵬窩心。戴祖儀在街上撞正男友與小三，始知自己才是小三，還被對方狠飛。陳展鵬見戴祖儀同樣在異地失意，一時意氣下發辭職電郵給盧慶輝……

陳展鵬講大話被揭穿。（劇照）

《香港人在北京》第四集 (10/12)舊愛蔡潔現身

陳展鵬三兄妹和吳若希集思廣益，想將廢棄變壓廠打造成文創園。陳展鵬到處洽談商品進駐，期間喝酒交際，狼狽不已。吳若希放下身段到律師樓當助手，自尊受損，兩夫妻互相關懷。洪永城拍片時力踩麻辣火鍋，惹來鄰桌的陳星妤不滿，二人起衝突。戴祖儀到酒吧買醉解愁，跟代駕司機吳業坤不打不相識，還於吳業坤鼓勵下參加歌唱比賽，要向已入圍的前男友報復。陳展鵬與多年前在北京邂逅的蔡潔重逢，身為酒廠高層的蔡潔，坦言文創園未夠級數引入其公司的酒……

陳星妤好正。（劇照）

《香港人在北京》第五集 (10/13)吳若希累人累物

文創園吸引不少小租戶的興趣，當中包括時裝網紅陳星妤。盧慶輝想將這群「矮窮挫」租戶趕走，怎料陳展鵬被眾人的追夢熱誠打動，力保他們進駐園區。陳展鵬邀蔡潔擔任文創園顧問，吳若希表面歡迎，心裡卻懷敵意。蔡潔帶陳展鵬見客，吳若希不自請來，更越幫越忙令合作告吹。戴祖儀獲吳業坤陪同拍攝歌唱比賽宣傳片，卻遇阻滯面臨清唱處境，幸得神秘人為她伴奏……傅嘉莉突然前來北京找洪永城，洪永城得悉香港的工作室被業主迫遷而關閉，決定留在北京拍片發展。