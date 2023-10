27歲何沛珈2020年度港姐五強止步後入行,加入《東張西望》後備受網民關注,早前更成為網民票選出來的最喜愛「東張女神」!她特意上載噴血泳照感謝粉絲支持。



何沛珈近年工作機會不斷。(IG:@hpgroxanne)

超強颱風蘇拉襲港,橫風橫雨下何沛珈返TVB繼續主持《東張西望》。(IG:@hpgroxanne)

《2020年度香港小姐競選》五強入行,在《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐,何沛珈人氣直線上升,努力工作,之前颱風蘇拉襲港十號風球都繼續開工。最近更與吳幸美及李旻芳,成為網民票選出來的最喜愛「東張女神」。何沛珈上載火辣水着照福利圖,黑色泳裝特別剪裁,盡顯S曲線相當誘人,留言:「Females are the most beautiful, gorgeous creatures in the whole world. And I think that we are gorgeous no matter what size we are.」並以HASHTAG 「#thankyouforyoursupport #東張西望」感謝粉絲支持。

何沛珈在《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐。(IG:@hpgroxanne)

何沛珈早前這張身穿內衣照引起迴響,跪在地面望向鏡頭不停「放電」。(IG@hpgroxanne)

何沛珈上載噴血泳照感謝網民支持。(IG:@hpgroxanne)

何沛珈甜美笑容相當親民。(IG:@hpgroxanne)