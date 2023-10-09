陳奕迅新專輯《CHIN UP!》8千人輪候預購　幸運兒可抵澳門獲簽名

暌違5年未出過專輯的陳奕迅（Eason），早前10月5日公佈新專輯《CHIN UP!》即將面世，上周五（6日）中午12時供歌迷於網上預購《CHIN UP!》，粉絲們立即瘋狂飢渴式搶購，開賣首15分鐘網站已顯示需輪候一小時才能進入購買頁面，高峰時更達8000人輪候，反應超級熱烈！

陳奕迅（Eason）新專輯《CHIN UP!》上周五（6日）中午12時供歌迷於網上預購。

今次預購群情洶湧狂搶，原來事關限量預購可報名參加預購活動，有機會親身到澳門參與10月23日「Eason陳奕迅《CHIN UP!》新碟發佈會」，出席活動更可獲得陳奕迅親筆簽名唱片，重陽節假期能「與臣會面」機會難得，故頭批限量預購《CHIN UP!》及報名參與發佈會名額火速爆滿。

限量預購可報名參加預購活動，有機會親身到澳門參與10月23日「Eason陳奕迅《CHIN UP!》新碟發佈會」。

參與是次活動將獲得Eason親筆簽名《CHIN UP!》，所以日前趁有時間，Eason便於公司抽時間預先把過千張唱片簽好，但見影片之中， Eason如躲在一面大牆後開工，歷時4小時15分鐘，才把所有唱片簽好，Eason更於最後一張的簽名下，畫了一個心心印記，抽到這張限量中之限量簽名的歌迷，相信會非常開心。

日前趁有時間，Eason便於公司抽時間預先把過千張唱片簽好。

簽碟期間Eason表示，他也忘記自己有幾多年沒有做過簽名會，上次出碟是2018年，當時也會簽了一些唱片給朋友留念，而簽名會就真的很久沒有做過，記得很多年前他試過於簽名會中，簽簽吓連電話號碼也寫了上唱片上面，令工作人員一頭霧水反問他，這是甚麼東西？Eason笑言：「我都唔知寫咗個咩號碼，哈哈。唔知當年得到呢張唱片個個歌迷仲有冇留喺到？有影返張相Upload 比我睇吓，好想睇返。」

簽碟期間，他看著自己2023年生產出來的BB (《CHIN UP!》新專輯)，突然間邊簽邊眼紅紅，最後更低頭抹去閃著的淚光，問他是不是簽得累到閃著淚光？為什麼這麼感觸？Eason說：「真係喊咗出少少.....一時感觸囉，諗到張專輯係好多人好用心去做嘅心血，不只我一個人，係大家一齊努力成果，又見到同事好似工廠工人咁，不停係到幫我簽完包裝返隻碟，辛苦晒大家。 」

簽碟期間Eason表示，他也忘記自己有幾多年沒有做過簽名會。

Eason全新專輯名為《CHIN UP!》﹐名字概念來自他在英國留學時經常聽到的一句說話：「Keep Your Chin Up!」（別垂頭喪氣）。寓意大家一起挺起胸膛，昂首闊步面對變幻萬千的未來。《CHIN UP!》共收錄8首歌曲，由Eason親自決定歌曲排序，將《FEAR AND DREAMS》演唱會的理念融入專輯中，希望大家透過一首首歌去感受一趟高低起伏的人生旅程，並希望大家從中得到力量繼續向前，對生活抱有希望。

Eason全新專輯名為《CHIN UP!》﹐名字概念來自他在英國留學時經常聽到的一句說話：「Keep Your Chin Up!」。

專輯中有8首歌曲均由林家謙作曲，編曲部份則由李榮浩、林家謙操刀，同時邀請到多位各有風格的填詞人，譜寫八首盛載不同人生故事、心境的作品。

至於《CHIN UP!》專輯設計，則由由香港「Figure教父」兼著名藝術家Michael Lau 一手包辦，Michael Lau更特別為Eason繪畫一幅尺寸為 2.2米 x 2.2米的畫作，化作專輯封面，用充滿童真風格去描畫一個佻皮的小孩玩著攀登架，令整個成品充滿無憂無慮的童年喜樂。細心的Eason更於輯內印有迷你版封面插畫，公歌迷留念，專輯之中有過百張封面設計草圖，並附有封面畫作的證書，極具收藏價值。

專輯中有8首歌曲均由林家謙作曲，編曲部份則由李榮浩、林家謙操刀。

除了帶出我們無時無刻應保持童年時最無憂無慮之初心外，Michael Lau設計《CHIN UP!》封面時還加入了一些巧妙，例如：將封面逆時針轉90度，攀爬架會形成「E」字，代表Eason；封面底部有9片彩雲，靈感來自英文諺語「on cloud nine」，即一種快樂到頂點的狀態，周遭環境變遷也能樂觀面對。而專輯頂部的星形吊燈不單純是點綴，當中寓意大家「shoot for the stars」，邁步向夢想進發。