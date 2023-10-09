30歲蔚雨芯離巢TVB　歌影視三棲藝人建美容王國：大家拭目以待

蔚雨芯（Rainky）於13歲以歌手入行，眨吓眼已經入行17年。今年30歲的蔚雨芯踏入人生另一階段，離巢TVB謀求新發展。蔚雨芯接受《香港01》訪問時，回應：「活在當下，獲得什麼便珍惜什麼。」



今日（09/10）蔚雨芯悄悄地在Instagram宣布離巢的消息。她在IG上貼出在半島酒店外拍攝的靚相，然後寫道：「這個地方像一間學校，結識了好多個熟悉的聲音和面孔，有人在這裡會奉獻他一生，演活好每一句台詞，而我也在此感受過了。大聲說出到此一遊，該學習的學習到，該玩樂的玩樂過，精彩無比。另外一個旅程開始，Thank you TVB~」

蔚雨芯。（ig@rainkywai）

蔚雨芯接受《香港01》訪問時也說：「活在當下，獲得什麼便珍惜什麼，給我的我歡喜，不給我的我不焦慮。（心情）好平靜，沒有什麼感覺。發展請大家拭目以待。謝謝關心」

蔚雨芯（Rinky）因參演無綫（TVB）劇集《靈戲迫人》而再次進入觀眾的目光，不少網民都大讚，戲份不多但十分亮眼。（截圖）

13歲以歌手身分出道的蔚雨芯歷年來可 以歌影視三棲藝人來形容。她推出過個人唱片，也拍過寫真集，亦曾2012年主持《去吧！墨西哥》，與魔鬼魚游泳因而得到「魔鬼胸」之名。2008年她開始參演TVB劇集，有《尖子攻略》、《潮拜武當》、《末代御醫》等，2014年開始成為無綫合約藝人，亦參演了《救妻同學會》、《再創世紀》等劇集。

蔚雨芯因主持《去吧！墨西哥》而得到「魔鬼胸」稱呼。（網上圖片）

蔚雨芯初期多以性感形象示人。（網上圖片）

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同時，蔚雨芯也是綜藝節目的常客，參與過《大玩特玩》、《瘋狂夏水禮2017》、《美女廚房》、《搵食飯團》、《流行經典50年》、《後生仔傾吓偈》等等的節目拍攝。2019年蔚雨芯與無綫改簽約經理人合約。今年播出的《靈戲逼人》中，蔚雨芯飾演的張皓晴也得到不少掌聲，亦成為她在無綫的最後一部作品。

蔚雨芯近年愈keep愈fit。（ig@rainkywai）

蔚雨芯近年愈keep愈fit。（ig@rainkywai）