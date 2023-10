利穎怡(忠忠)不時在社交平台騷美好身段,而這兩天趁住颱風小犬襲港,八號波與紅雨夾擊之下,宅在家的她趁機Post大派褔利曬身材!昨日(8日)她先貼出幾張趴在梳化的美照,意態撩人令網民已大讚犯規,指被她電親。

利穎怡的床照十分誘人。(IG@joannyle)

而今日(9日)忠忠再貼新相,雖然是同一套衫,但尺度更大,露出深長事業線。雖然性感,不過她透露老公禁止她著這套兩件頭絲質紅裙出街,只能在家留影,忠忠說:「他說這條裙太像睡衣叫我不要穿出街 so i made him take some photos and returned the dress」而梁麗翹就問:「你平時喺屋企啲睡衣係咁㗎? 🔥😂」似是推測忠忠平時的睡衣應該幾少布,但忠忠就回覆:「都話唔係睡衣🥵」

