AK江𤒹生MV上架3日400萬次觀看　向Ian邀歌冇難度用激將法飆高音

MIRROR成員江𤒹生（AK）日前推出新歌《Blue Monkey》，該MV早前更於美國取景，有美景又有美女看，AK更大曬「八嚿腹肌」，整個MV令人目不暇給。而MV上架只是短短3日已經有400多萬次觀看量，一班「生粉」果然十分捧場。

MIRROR成員江𤒹生（AK）日前推出新歌《Blue Monkey》，該MV早前更於美國取景，有美景又有美女看，AK更大曬「八嚿腹肌」。

MV上架只是短短3日已經有400多萬次觀看量。(youtube截圖)

昨日（9日）AK於社交平台上載了與好兄弟陳卓賢（Ian）的合照，他鬼馬的寫下：「唔好以為我出post係想多謝你。」其實他們二人「老友鬼鬼」，AK更自稱是「頭號Hellosss」，除此之外，他更在公開場合多次提及喜歡黏着Ian。

AK於社交平台上載了與好兄弟陳卓賢（Ian）的合照。(ig@_kisang_)

今次AK新歌《Blue Monkey》是繼三年前的《蝸牛》後再次找來Ian譜曲，而AK表示邀歌冇難度，但Ian卻用激將法要他飆高音。AK說：「Ian好爽快就答應幫我寫歌，冇游說好耐，佢的而且確用咗激將法要我挑戰高音，因為佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話：『你咪試下唱囉！』」

粉絲最期待的就是聽到IANSON合唱，他們亦不負所望，推出了《蝸牛》合唱版。

豹哥變身唱跳歌手及排舞老師。（梁碧玲 攝）

AK又解釋今次歌名《Blue Monkey》的名字由來，說：「我平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲，呢個係喺世界裡面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好，同Oscar溝通之後，就有呢個歌詞內容嘅決定。」

AK解釋今次歌名《Blue Monkey》的名字由來。

AK今次到美國取景拍攝。

《Blue Monkey》推出之前，AK因為要到紐約參與電影節，所以就有了在當地拍MV的念頭，AK另外補充了今次MV Idea的源頭，道：「平時睇開外國MV都不外乎係Party、女伴，難得去到美國，當然好想拍到咁樣嘅MV，因為外國啲屋好大景又靚，想做嘅效果就似返外國氣氛多啲。」在靚人靚景下，AK拍攝過程也份外輕鬆愉快，更毫不吝嗇大騷八嚿腹肌，他更說：「今次真係有好多靚景，睇極都咁開心，外國地方大，就係因為地方大，唔知點樣選擇。」除了出現選擇困難外，現場拍攝也遇上一些難度，除了因為要遵守當地拍攝規限外，想不到揸車亦成了愛車之人AK的一大難題，他說：「因為我哋租咗架1964年Mustang古董車，揸係要好有技巧，如果唔係好易死火。」不過見AK在MV中有型地開著古董車在美國大街上遊走，相信再多的難題，他仍樂在其中。

《Blue Monkey》推出之前，AK因為要到紐約參與電影節，所以就有了在當地拍MV的念頭。

AK拍攝過程也份外輕鬆愉快，更毫不吝嗇大騷八嚿腹肌。