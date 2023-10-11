關曜儁分享夫妻相處之道　有樣嘢一定要keep住做

無綫藝人關曜儁憑劇集《下流上車人》成功入屋，他本身除了是演員、健身教練外，私下還是一位「愛妻號」。關曜儁於去年向圈外女友楊韻璇求婚成功，今年3月未婚妻為他誕下女兒關凱妃，兩人將於本月底補辦婚禮。而繼日前率先分享了一輯玩味十足的婚照後，關曜儁近日又在社交平台分享了其夫妻相處之道，期間半歲多的女兒也有出鏡，樣子同爸爸餅印一樣，非常可愛。

關曜儁一家三口。（資料圖片）

關曜儁將於本月底與未婚妻楊韻璇補辦婚禮。（資料圖片）

關曜儁於去年求婚成功。（IG@leokwan）

場面浪漫。（IG@leokwan）

片中關曜儁表示有7成夫妻都認為，經常聊天可以增進夫妻之間的感情，在心理學上亦認為，夫妻感情融洽的最大秘訣，就是兩公婆要經常傾偈，尤其是丈夫要多聽太太的話，「很多時後都是因為太太準備想說話，但丈夫就會說『我今日很累，很多事情未做』的理由，去拒絕傾聽太太的話，這樣太太心情當然會不好。」

雖然關曜儁還未正式結婚，但對夫妻相處之道已很有心得。（小紅書截圖）

他認同作為丈夫要多聽太太說話。（小紅書截圖）

關曜儁又言或者男士們會認為，家中的事或子女教育的問題，就算你跟我說，我都解決不了，聽了也沒有用，「因為男性會認為，討論最終就是要有結果或者建議，但事實上，女性不是要你幫忙解決問題，她們自己也懂得解決，其實她們只是想向你傾吐一下，希望丈夫可以理解自己的辛苦及困惑。所以我們每天至少都要花30分鐘時間，聆聽太太今日所發生的開心事或不開心事，令到一個太太覺得丈夫身同感受，這樣太太心裏的不滿就會頓時消失。」

期間女兒都有出鏡，非常可愛。（小紅書截圖）

同爸爸餅印一樣。（小紅書截圖）

關曜儁笑指丈夫們可能會認為聆聽幫助不大，但在女性的角度，會認為對方理解她，他的心情會變好，自然鬱悶也會一掃而空。