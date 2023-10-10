王家衛近況罕曝光西貢半月灣拍拖　隨身帶大量現金當眾數錢極豪氣

現年65歲的名導王家衛拍過多部膾炙人口人口的電影，包括《阿飛正傳》、《花樣年華》、《重慶森林》、《春光乍洩》等，更是影帝梁朝偉合作無間的好拍檔，並與哥哥張國榮、張曼玉、劉嘉玲、劉德華等巨星出品過多部經典，早已是神枱級電影人。王家衛與太太陳以靳恩愛多年，生活一向低調。

梁朝偉其中一個經典角色相信就是《阿飛正傳》、《花樣年華》及《2046》中的「周慕雲」，而這三部電影都由王家衛執導。（《2046》劇照）

日前有網友於社交網發文表示，在西貢幸運偶遇王家衛。網友憶述周末到西貢半月灣一間公咖啡店用餐，並向老闆點播哥哥的專輯《Salute》，「大概放了四五首歌的時候吧。開始陸續走進來一些客人，其中一對就是王家衛夫婦。他被哥哥的歌聲吸引來了。」

2007年第60屆康城影展上的王家衛與張曼玉（Getty Images）

網友指王家衛一貫戴上墨鏡，拍下哥哥黑膠碟，「他在門內，然後他也一直舉著手機跟我一齊拍放哥哥黑膠唱片的角落。」王家衛又被爆隨身攜帶大量現金，網友說：「後來我走進店里去問老板要甜品，直接撞到王導在門口，手里拿著一堆現金在數錢，應該是要買單走人了。然後………我還是沒認出 ！！又想這大哥還挺有錢的，身上帶這麽多現金，我真的，還沖他笑了下。」而老闆隨後取出四張珍藏，告訴網友剛剛見到的是王家衛，網友才如夢初醒，老闆又指王家衛常在西貢出沒。