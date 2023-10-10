林明禎拍《飯戲攻心2》？　女神回應8字令人充滿期待

「大馬女神」林明禎今日（10日）現身銅鑼灣出席《莎莎女銀袋日2023》記者招待會，現場率先播放她與馬會合作的廣告片段。談到有機會踏入馬場，林明禎接受《香港01》訪問表示：「11月5日係我第一次會去馬場，所以好興奮可以帶我嘅屋企人一齊入去觀看賽馬，應該會非常熱鬧！」她續指一定會在現場下賭注，並表示：「小賭怡情，看自己喜歡什麼樣，我覺得緣份好重要，如果睇到覺得鍾意我就會下注。」

林明禎預告下月將會第一次去馬場，預告會小賭怡情。（張祖銘攝）

林明禎指胞弟冇興趣入娛樂圈。（張祖銘攝）

講到早前提及拍劇需要馬來西亞及香港兩邊跑，她說：「11月都會返馬來西亞拍戲，然後拍完幾日，就會返嚟香港繼續拍！」被問到胞弟因獲網民大讚高大靚仔，她笑說：「其實佢都冇興趣入呢行，但係如果有機會都可以同佢傾吓，叫佢可以一齊試吓玩！（那胞姐會有興趣入行？）姐姐以前都有拍過戲，以前都拍到好開心，如果有機會都希望可以一齊合作啦！」提及有網民經常討論與胞姐好似樣，她說：「我當然好開心，我知道我哋係唔一樣嘅形象，我覺得姐姐嘅形象係另外一個風格，如果一齊合作拍廣告或者電影的話應該會有好多，應該有不一樣的火花。」

林明禎坦言未知《飯戲攻心2》參演名單！（張祖銘攝）

提到將於明年賀歲檔上映的電影《飯戲攻心2》宣布演員名單，舊班底基本上都換人，她表示：「呢個我就唔知啦！其實都要等佢哋公布戲嘅資料。（想做返小貓的角色？）現在都唔可以講住先。」談及音樂發展方面，她預告下年有可能會推出一首新歌。」

林明禎享受單身唔恨拍拖。（張祖銘攝）

問到現時是否定居在香港，她表示：「呢度工作比較多，所以一有工作嘅時候都會嚟香港。（會怕寂寞，希望拍拖？）我好享受一個人嘅生活，因為我知道未來好少咁樣嘅機會，好珍惜呢段時間可以同自己相處，自己嘅時間多啲，有自我提升嘅時間。」