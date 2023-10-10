前無綫小花伍樂怡超高衩泳衣弗到漏 網民心心眼：鼻血已流
撰文：陳釗
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現年30歲的前無綫小花伍樂怡，自5月尾宣佈退出娛樂圈後，一直專注打理家族內衣生意以及自家品牌，但也不忘在社交平台分享最新動向，一解粉絲對她的想念。
向來出名樣靚身材正兼笑容甜美的伍樂怡，近日就在社交平台上載了幾張跟朋友到海灘與陽光玩遊戲的靚相，並留言：「Vitamin D with friends」。相中伍樂怡穿上一件非常難駕馭的連身超高衩泳衣，真的有少少贅肉都搞唔掂，但伍樂怡完全沒有這方面的問題，還將她整個身材線條完美展示出來，可謂弗到漏，一對大長腿尤其吸睛。
伍樂怡這輯水著一出，隨即令網民騷動，紛紛給予「心心眼」的Emoji，並留言：「鼻血已流」、「超正」、「超索」、「You look beautiful Kelly I want vitamin D with you」等，更大讚她比參選港姐時更加弗。
伍樂怡絕對是人生勝利組，家境富裕，且樣靚身材正。她於2017年參選港姐時被視為大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入，但被網民封作「民選港姐」。隨後加入無綫並備受力捧上位，多套重頭劇均有份參與。不過，Kelly突然於今年5月在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間在自家生意上，令不少觀眾大感意外和可惜。