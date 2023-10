前無綫小花伍樂怡超高衩泳衣弗到漏　網民心心眼：鼻血已流

現年30歲的前無綫小花伍樂怡,自5月尾宣佈退出娛樂圈後,一直專注打理家族內衣生意以及自家品牌,但也不忘在社交平台分享最新動向,一解粉絲對她的想念。

伍樂怡身材真的無得輸。(IG@ngkelly_)

一對大長腿勁吸睛。(IG@ngkelly_)

向來出名樣靚身材正兼笑容甜美的伍樂怡,近日就在社交平台上載了幾張跟朋友到海灘與陽光玩遊戲的靚相,並留言:「Vitamin D with friends」。相中伍樂怡穿上一件非常難駕馭的連身超高衩泳衣,真的有少少贅肉都搞唔掂,但伍樂怡完全沒有這方面的問題,還將她整個身材線條完美展示出來,可謂弗到漏,一對大長腿尤其吸睛。

不得了。(IG@ngkelly_)

笑得好開心。(IG@ngkelly_)

仲有拍片。(IG@ngkelly_)

伍樂怡這輯水著一出,隨即令網民騷動,紛紛給予「心心眼」的Emoji,並留言:「鼻血已流」、「超正」、「超索」、「You look beautiful Kelly I want vitamin D with you」等,更大讚她比參選港姐時更加弗。

網民大讚她現在比參選時更加弗。(視覺中國)

伍樂怡當年參選港姐是大熱門,惟最後大熱倒灶三甲不入。(視覺中國)

伍樂怡絕對是人生勝利組,家境富裕,且樣靚身材正。她於2017年參選港姐時被視為大熱門,惟最後大熱倒灶三甲不入,但被網民封作「民選港姐」。隨後加入無綫並備受力捧上位,多套重頭劇均有份參與。不過,Kelly突然於今年5月在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作,並表示未來將擺更多時間在自家生意上,令不少觀眾大感意外和可惜。

伍樂怡獲無綫力捧,不乏演出機會。(電視截圖)

有「翻版李若彤」美譽。(電視截圖)

伍樂怡曾在節目《3日2夜》騷身材。(電視截圖)

現變身女強人。(IG@ngkelly_)

平時熱愛運動。(IG@ngkelly_)

索又得。(IG@ngkelly_)