前無綫小花伍樂怡超高衩泳衣弗到漏　網民心心眼：鼻血已流

現年30歲的前無綫小花伍樂怡，自5月尾宣佈退出娛樂圈後，一直專注打理家族內衣生意以及自家品牌，但也不忘在社交平台分享最新動向，一解粉絲對她的想念。

伍樂怡身材真的無得輸。（IG@ngkelly_）

一對大長腿勁吸睛。（IG@ngkelly_）

向來出名樣靚身材正兼笑容甜美的伍樂怡，近日就在社交平台上載了幾張跟朋友到海灘與陽光玩遊戲的靚相，並留言：「Vitamin D with friends」。相中伍樂怡穿上一件非常難駕馭的連身超高衩泳衣，真的有少少贅肉都搞唔掂，但伍樂怡完全沒有這方面的問題，還將她整個身材線條完美展示出來，可謂弗到漏，一對大長腿尤其吸睛。

不得了。（IG@ngkelly_）

笑得好開心。（IG@ngkelly_）

仲有拍片。（IG@ngkelly_）

伍樂怡這輯水著一出，隨即令網民騷動，紛紛給予「心心眼」的Emoji，並留言：「鼻血已流」、「超正」、「超索」、「You look beautiful Kelly I want vitamin D with you」等，更大讚她比參選港姐時更加弗。

網民大讚她現在比參選時更加弗。（視覺中國）

伍樂怡當年參選港姐是大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入。（視覺中國）

伍樂怡絕對是人生勝利組，家境富裕，且樣靚身材正。她於2017年參選港姐時被視為大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入，但被網民封作「民選港姐」。隨後加入無綫並備受力捧上位，多套重頭劇均有份參與。不過，Kelly突然於今年5月在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間在自家生意上，令不少觀眾大感意外和可惜。

伍樂怡獲無綫力捧，不乏演出機會。（電視截圖）

有「翻版李若彤」美譽。（電視截圖）

伍樂怡曾在節目《3日2夜》騷身材。（電視截圖）

現變身女強人。（IG@ngkelly_）

平時熱愛運動。（IG@ngkelly_）

索又得。（IG@ngkelly_）