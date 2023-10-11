黃德斌刻意加操保持fit到漏身型拍廣告　加埋運動鍛鍊體魄做型佬

型佬黃德斌（德斌）最近電視、電影、廣告密密接，近乎全年無休，而他再次擔任流感疫苗代言人，早前他便刻意加操，以最佳狀態埋位為新一輯的廣告進行拍攝。正值中年的德斌身型依然fit到漏，型過後生仔，尤其拍攝當日，穿上型格西裝，再戴上拳套，應攝影師要求，做出連串出拳、閃避等拳手動作，比喻流感疫苗，有效抵抗病毒入侵，對付流感好打得。

型佬黃德斌為新一輯的廣告進行拍攝。

德斌的一舉手、一投足，無論身型、狀態，絕不輸蝕新生代型男，德斌亦不諱言，為了今次的拍攝，額外定點加操：「幸好一向都有操練開Body，今次主要練肩膊、胸肌，希望腰部望落唔會太粗，令整體身型更有線條！」

黃德斌一舉手、一投足，無論身型、狀態，絕不輸蝕新生代型男。

全面通關，生活復常，德斌懶理流感開始踏入夏季高峰期，先去日本旅行渡假，緊接再到不同國家拍攝旅遊節目，皆因他已經接種疫苗。早前德斌應電視台邀請，夥拍王丹妮飛到日本四國，沿着古人拜祭寺廟的路線拍攝旅遊節目《四遊記》，在瀑布修行、溪澗上打坐等，體驗身心靈之旅，儘管每天的拍攝時間由早到晚無間斷，但德斌依然有所領悟：「四周景物、建設，甚至乎廟宇裏面的體驗也好，會令你知道人是需要放鬆的！不一定是身體上面需要放鬆，可能是心入面需要放鬆，做到這一點，才能幫助我們健康。沒有健康，有財富都沒有用！」

早前德斌應電視台邀請，夥拍王丹妮飛到日本四國。

拍旅遊特輯，很多時都離不開吃喝玩樂，偏偏找上德斌的，行程通常比較另類：「外界會覺得我不是一個shopping血拼的人，不如找我做一些另類節目，搵得我都預計我係可以應付到，像到沙漠拍的《極地狂奔》、還有到喜馬拉雅山拍《天與地》，加上拍攝過程都會安全，不會勉強做一些非常危險的事，即使去極地也會有很多設備和事前準備去配合的！」德斌坦言期待有更多不同的另類旅遊節目找他合作。

德斌坦言期待有更多不同的另類旅遊節目找他合作。

德斌平日熱愛跑步，令自己身體保持最佳狀態，在過去的疫情高峰期，為減低風險，德斌改為跑山路避開人群，持續鍛鍊體魄，加上有疫苗保護，所以即使開工時要接觸人群、埋位拍戲又要除口罩，甚至家人、身邊朋友逐一染疫，德斌依然無有怕。德斌：「過去幾年曾經有試過傷風感冒，不過唔算太嚴重，一來已經打咗預防針，有充足保護，二來當出現輕微不適症狀時，就會盡快去曬太陽、食藥、做輕量運動出身汗，及早採取行動，所以一覺瞓醒好快好番。」德斌認為要好好保護自己身體，平日多做運動鍛鍊體魄同樣重要。