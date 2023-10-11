約埋班Friend遊香港｜麥包爆與老婆8個月結婚：外表唔係大家想要

《約埋班 Friend 遊香港》今晚（11日）10時半翡翠台播映最後一集，四位主持首站去到灣仔海濱長廊坐「鴨仔船」遊維港，之後陳浚霆帶江美儀和麥包去到荔枝角一個商場玩室內高爾夫球，美儀期間自爆出事經歷：「我以前都打過，但受過傷之後就冇再掂過！」美儀續指着面上的傷疤說：「有一次喺澳洲參觀高爾夫球場，當時有個6呎高嘅外國人用最大嘅球杆打緊，佢打唔中個波但打中咗下面舊木方，之後個杆個頭向後飛，我架車啱啱駛過就打咗落我塊面度，成塊面都係血！」

陳浚霆帶江美儀同麥包打室內Golf。

美儀又指同場的媽媽嚇得不知所措，而她出事後開口第一句就是「我有冇毀容？」幸好最後沒有大礙，美儀坦言：「依家仲有少少黑印喺度，我做咗好多次Laser㗎喇！」

江美儀自爆打Golf出事經歷，依家面上仲留有疤痕。

江美儀話出事後第一句說話係：「我有冇毀容？」

麥包之後孖住滕麗名搭纜車上山頂，兩人望着維港靚景趁機各自大讚另一半。麥包談到與太太拍拖8個月便結婚，他說：「我識咗佢三年，當時大家嘅外表唔係大家想要嗰啲，我鍾意眼大大、短頭髮，但相識咗幾年之後，發現佢內在美、性格都係我想要嗰種。」更大拋愛情經：「永遠都係要等待先有最好嘅果實！」與老公愛得甜蜜的滕麗名則分享夫妻相處之道說：「鬧交唔會過夜，第二朝起身就要錫錫㗎喇！」

麥包大拋愛情經：「永遠都係要等待先有最好嘅果實！」

滕麗名分享夫妻相處之道，就係鬧交唔好過夜。

陳浚霆大膽直指江美儀最Mean

節目尾聲，四位主持合體Glamping，大玩遊戲互選最Mean、最麻煩、最長氣之人，由「街僮」升呢成「街霸」的陳浚霆竟大膽直指美儀最Mean！最後四人BBQ圍爐談及《街市遊樂團》起源，美儀自爆當初自己其實冇份做主持。