Lucy李元元鐵頭功撞凹實木櫃　媽媽笑到震：出年東華一定要預埋你

李璨琛（Sam）與太太梁志瑩（Sophia）育有兩個囡囡，大女李元元（Lucy）憑可愛外形及古靈精怪的表情，深受網民喜愛，而Lucy媽亦不時在IG分享兩個寶貝女的成長點滴。今日（11日）Lucy媽Post出一系列李元元的受傷照，並透露囡囡的「百厭事」：「小犬8號風球當日，李元元喺屋企上演一幕衝力射頭，成個人飛彈埋個名貴實木餐邊櫃，頭殼經過測試夠堅硬竟然俾佢撞凹咗個櫃。」

一家四口幸福美滿。（IG@lucy.is.good）

爸爸好心痛。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽透露當她聽到老公告知此事時以為講笑，但她本人就「忍唔住笑到震」：「心裏不停諗我個女個頭真係有咁硬竟然可以撞凹個櫃？個鐵頭冇爆其實真係好好彩，李元元出年東華表演一定要預埋你 #衝力射頭 #貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅。」相中所見，李元元的額頭明顯腫起，還有一大條傷痕，而木櫃就凹了，但李元元貼上膠布後仍對着鏡頭面露笑容，果然身心都夠「硬淨」！

陰公豬。（IG@lucy.is.good）

仲笑得出。（IG@lucy.is.good）

真係凹咗。（IG@lucy.is.good）

真係凹咗。（IG@lucy.is.good）

不少網民都留言表示擔憂，提議Lucy媽應帶囡囡做檢查，擔心影響她的視力等等，而Lucy媽就再Post出李元元的照片，並寫道：「呢個得戚樣其實都係撞頭嗰晚，大家唔使太擔心同緊張，今日已經係事發第四日，佢冇鬥雞佢冇嘔佢冇瀨屎，突然諗起其實我細個成日都仆親仆到起晒樓，唔知係細個肥得滯論盡定點，跌得多，直頭唔喊就起返身，我老母就好施施然咁話吓又跌親呀？然後好若無其事咁叫家姐烚隻蛋畀我自己碌雞蛋。係我自己幫我自己碌雞蛋，而家諗返都覺得自己幾型幾硬淨，講咁多嘢其實係想讚自己。」

慘慘豬。（IG@lucy.is.good）