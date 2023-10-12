顧紀筠賀結婚20周年曬珍貴婚照　曾失婚有顧慮終被打動做最強繼母

現年61歲的顧紀筠（顧老闆）與跨國企業思科系統高層陳仕煒在2003年結婚，轉眼間兩人迎來結婚20周年，顧老闆在IG曬出珍貴婚照，並寫道：「Throwback 20 years ago we just got married. 時光飛逝！願一直幸福到老！（其實已經白左頭）#白頭偕老 #20年婚姻。」相中身穿Tube Dress婚紗的顧老闆，搭着老公膊頭，兩人對着鏡頭甜笑，羡煞旁人！

珍貴婚照！（IG@kooloban）

在與陳仕煒結婚前，顧老闆曾經歷一段婚姻，當年20歲出頭的她與第一任丈夫結婚，育有一子，她曾在接受訪問時大讚前夫斯文又細心，婚後顧老闆隨夫移民加拿大，但因在當地工作環境及收入不理想，她決定回港發展，其後因與前夫長期分隔兩地漸行漸遠，分居5年後決定離婚。離婚後顧老闆獨力照顧兒子，曾失婚的她對愛情不敢抱期望：「我獨身咗一段好長時間，我曾經以為我下半生會繼續單身，所以培養咗好多好『個人』嘅興趣，例如畫畫、睇書、寫作，估唔到上天仲安排咗另一段姻緣畀我。」其後她終於遇到真命天子，她曾大爆老公陳仕偉追求她時，在餐廳食飯時就直接問她可否成為他的女友，最後憑猛烈攻勢成功抱得美人歸！

顧老闆同老公陳仕煒十分恩愛。（IG@kooloban）

對繼子陳浚霆視如己出！（IG@kooloban）

兩人在2003年結婚，但由於雙方都有小朋友，所以當時都有顧慮，陳仕偉有一子一女，而顧老闆就有一個兒子，婚後顧老闆亦負起做一個好繼母的重任，對繼子陳浚霆視如己出，當時陳浚霆只有十幾歲，而顧老闆亦用心照顧，陳浚霆曾上載童年合照，公開感謝繼母：「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」可見兩人感情相當好！

陳浚霆曾上載童年合照，公開感謝繼母。（IG@chandrew117）