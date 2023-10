顧紀筠賀結婚20周年曬珍貴婚照　曾失婚有顧慮終被打動做最強繼母

現年61歲的顧紀筠(顧老闆)與跨國企業思科系統高層陳仕煒在2003年結婚,轉眼間兩人迎來結婚20周年,顧老闆在IG曬出珍貴婚照,並寫道:「Throwback 20 years ago we just got married. 時光飛逝!願一直幸福到老!(其實已經白左頭)#白頭偕老 #20年婚姻。」相中身穿Tube Dress婚紗的顧老闆,搭着老公膊頭,兩人對着鏡頭甜笑,羡煞旁人!

珍貴婚照!(IG@kooloban)

在與陳仕煒結婚前,顧老闆曾經歷一段婚姻,當年20歲出頭的她與第一任丈夫結婚,育有一子,她曾在接受訪問時大讚前夫斯文又細心,婚後顧老闆隨夫移民加拿大,但因在當地工作環境及收入不理想,她決定回港發展,其後因與前夫長期分隔兩地漸行漸遠,分居5年後決定離婚。離婚後顧老闆獨力照顧兒子,曾失婚的她對愛情不敢抱期望:「我獨身咗一段好長時間,我曾經以為我下半生會繼續單身,所以培養咗好多好『個人』嘅興趣,例如畫畫、睇書、寫作,估唔到上天仲安排咗另一段姻緣畀我。」其後她終於遇到真命天子,她曾大爆老公陳仕偉追求她時,在餐廳食飯時就直接問她可否成為他的女友,最後憑猛烈攻勢成功抱得美人歸!

顧老闆同老公陳仕煒十分恩愛。(IG@kooloban)

對繼子陳浚霆視如己出!(IG@kooloban)

兩人在2003年結婚,但由於雙方都有小朋友,所以當時都有顧慮,陳仕偉有一子一女,而顧老闆就有一個兒子,婚後顧老闆亦負起做一個好繼母的重任,對繼子陳浚霆視如己出,當時陳浚霆只有十幾歲,而顧老闆亦用心照顧,陳浚霆曾上載童年合照,公開感謝繼母:「親愛的,祝你生日快樂,多謝你令我的童年過得非常圓滿,令我的童年過得一啲都唔橙(慘),反而多姿多彩和充滿愛,希望繼續能成為你的驕傲,繼續向目標進發!」可見兩人感情相當好!

陳浚霆曾上載童年合照,公開感謝繼母。(IG@chandrew117)