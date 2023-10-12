冰上火花｜Ian為新劇40小時不眠　拍團綜因心臟問題冇得坐熱氣球

ViuTV原創劇《冰上火花》將於本月底播出，今日（12日）一眾演員楊樂文、江爗生、陳卓賢、柯煒林、林愷鈴、沈貞巧（Gao）、林家熙（Locker）等出席記者會分享拍攝點滴，並進行熱身賽。



Ian在練習時不慎跌倒，他接受訪問時笑言是為了降低大家的期望值，他解釋是因為太耐無着冰鞋，不過幸好有保護裝備：「嗰時日日喺冰練，着返波鞋反而唔慣，同埋拍攝時盡可能唔想用替身，除非時間好趕急，導演話唔可以試，所以嗰時大家都累積咗好多經驗。」

《冰上花火》今日在溜冰場舉行記者會。（胡凱欣攝）

講到拍攝趣事，Lokman笑言一開始會很熱血、到拍攝期間一直感到辛苦，到作品見街時又會覺得值得：「所以而家你問就一直係值得嘅，同埋期待下一次，如果早幾個月可能唔係呢啲答案。」Ian表示由於要等冰場收工才可以進行拍攝，故基本上都在凌晨開工，最高記錄40小時無瞓：「拍完之後日間又有工作，之後又返去再拍劇。」AK笑言：「人到到場都算叻仔。」

Ian練習時不慎跌倒，不過AK話係綁鞋帶。（胡凱欣攝）

MIRROR早前到澳洲拍攝團綜，不過Ian未有與兄弟乘坐熱氣球，他解釋：「因為我有心臟健康嘅問題，所以目送同幫佢哋影好多相。」而為了補償Ian ，AK在熱氣球上有打視像電話。問到AK最後有否與Ian同房，他說：「有一兩日同屋，但未去到同房。」

Lokman 、AK、Ian 話自己拍團綜時無份喊。（胡凱欣攝）