黃祥興離巢TVB自爆有好路數　霸氣回應：啲客人都主動搵我

現年45歲的黃祥興自八月中宣布離巢TVB，結束18年的賓主關係後，甚少出席活動。他今日現身尖沙咀擔任品牌活動MC，接受《香港01》訪問表示：「同TVB完咗合約大概一個月左右，之前上次簽約係簽三年。（真正的離巢原因？）因為合約完咗，想試吓其他範疇嘅演藝事業，比自己一個機會試多啲嘢。」

黃祥興離巢TVB，最希望接多啲MC工作。（張祖銘攝）

講到離巢TVB，會否考慮到ViuTV拍劇，他說：「任何平台都歡迎，冇話指定去邊度。不過我比較希望做多啲MC嘅工作，出席啲Fashion或者外國品牌嘅活動，可以講法文。（會考慮開法文班？）呢一方面就冇諗過，因為教法文都要有其他嘅sense。」被問到會擔心工作量減少，他說：「唔需要特別去搵客人，因為啲客人都會主動搵我。（目前手上有幾多個MC工作？）暫時都仲傾緊。」提到有否簽約新公司，他說：「現階段是自由身（會否考慮開個人工作室？）暫時沒有這打算。」

黃祥興早前離巢。（Instagram/@stefanwch）

對於今次擔任活動MC對自己的評價，他說：「好耐冇做MC，今次有別過往唔係對住啲鏡頭，比較自由嘅感覺，對自己嘅表現都有90分。」提到今次活動出席有天后陳慧琳，她說：「同Kelly之前都有合作過一啲TVB嘅歌舞節目，另外今日同場嘅王丹妮之前都有喺其他場合見過。希望之後都可以見到平時TVB外，出面嘅藝人，多啲合作！」