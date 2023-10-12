東張西望｜16歲少女私影疑被性侵親述經過　梁敏巧：好心悒、好嬲

《東張西望》今日（12/10）報道「私影被攝影師非禮」案。受害少女在《東張西望》中表示，16歲的時候與一個自稱攝影師的C先生約拍私影，但攝影時卻遭到暴力對待和性侵。



梁敏巧訪問受害少女。（《東張西望》截圖）

化名Jenny的受害少女，表示案發時16歲。當時在網上有一個男性私訊約拍，不過事前C先生就拒絕透露拍攝場地，到最後一刻才表示拍攝場地約在時鐘酒店。Jenny坦言，當時她穿着校服到場，想進入洗手間換衣服的時候，該男性就表示不需要關門，更道：「其他女仔都係咁。」

疑涉事攝影師C先生。（《東張西望》截圖）

換衣服後，涉事C攝影師更變本加厲，大罵Jenny「唔識擺pose唔好亂擺」。Jenny也表示，期間C攝影師沒有經她同意就觸碰她的身體。她說：「佢問都冇問就掂我，然後換我啲pose，直接捉住我對腳，摔落床上面，將我對腳擺成M字，對腳分開嗰種M字，甚至掂我私人部位，我大腿內側甚至係陰部。」

Jenny親述受害經過。（《東張西望》截圖）

Jenny也說，C攝影師也企圖拉下她的bra-top，差點令她露點，她說：「好驚，我嗰一刻差啲想喊。佢態度一直都好差，好似命令我做嘢咁。」Jenny也表示，當時有一個pose是在食士多啤梨，但C攝影師就拿走了士多啤梨，將他的手指放入Jenny口中。

Jenny親述受害經過。（《東張西望》截圖）

梁敏巧接受《香港01》訪問，表示受訪的少女非常勇敢。她說：「嗰日做咗兩個case訪問，兩個都好後生，一個20出頭，另一個就未成年。未成年嗰個女仔本身比膽大，佢肯企出嚟講返成件事。我都好佩服佢嘅勇氣，講返件事一啲好仔細嘅事。佢講返出嚟嘅時候都口窒窒，聽到個過程，我係好嬲好嬲好嬲，同埋覺得好心悒，咁後生又咁可愛，只係想影啲靚相就竟然遇到呢啲事情。佢未遇過又咁後生，唔識處理先有呢啲事發生咗。」